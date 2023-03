Colombie: des policiers retenus 24 heures par la garde indigène après une manifestation

Un policier après sa libération par la garde indigène le 3 mars, 2023 en Colombie. AFP - HANDOUT

Dans le sud de la Colombie, les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre se sont soldés par la mort d’un policier et d’un paysan. Les manifestants protestent contre la compagnie pétrolière chinoise Emerald Energy qui n’aurait pas tenu ses engagements en matière de développement local. 76 policiers étaient retenus depuis plus de 24 heures par la garde indigène et ont été libérés, vendredi 3 mars, en fin d’après midi.