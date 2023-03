Au CPAC, Donald Trump fait le show devant un public entièrement acquis à sa cause

Aux États-Unis, la grande messe des conservateurs s'est terminée ce samedi 4 mars avec des invités de marque parmi lesquels l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro et les candidats républicains à la prochaine présidentielle américaine. Star de la soirée, Donald Trump a, quant à lui, joué sur ses thèmes de prédilection.

Devant les milliers de conservateurs rassemblés près de Washington, Donald Trump est en terrain conquis. Juste avant son arrivée sur scène, un sondage auprès des personnes présentes lui donnait près de 65% des voix, alors forcément, il fait le show durant près de deux heures, rapporte notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki.

L'ancien président s’en prend à ses adversaires républicains, vante son bilan et se présente comme le seul sauveur de l’Amérique. « C’est la bataille finale. Ils le savent, vous le savez, tout le monde le sait. Soit, ils gagnent, soit on gagne et s’ils gagnent, notre pays est perdu ! », lance-t-il.

Donald Trump a aussi vivement critiqué Joe Biden, le traitant notamment de criminel et surtout de faible. Assurant que s’il était encore président, lui, aurait su empêcher la guerre en Ukraine. « La Russie n’aurait jamais osé. Nous vivons la période la plus dangereuse de l’histoire de notre pays et Joe Biden nous mène à la catastrophe. »

Présence de Bolsonaro

Très en forme, Donald Trump a tenu à réaffirmer sa position à la tête du parti, en répétant, « que l’ère des Républicains comme Mitt Romney, Jeb Bush ou encore Liz Cheney est bien terminée ».

L'édition 2023 a été marquée par les nombreuses prises de parole de Trumpistes parmi les plus engagés du pays, même si de nombreux candidats potentiels pour 2024 et dirigeants républicains ont séché la convention. L'ancien président Jair Bolsonaro, défait à la dernière élection présidentielle du Brésil, a recueilli samedi des applaudissements nourris de la salle, en affichant sa proximité avec Donald Trump.

« En 2016, j'ai déclaré : je suis votre voix. Aujourd'hui, j'ajoute : je suis votre guerrier. Je suis votre justice. Et pour ceux qui ont été lésés et trahis : je suis votre rétribution », a lancé Donald Trump devant une salle comble.

