Nahid Aboumansour, faire de l'exil un ciment social

Portrait libre

Nahid Aboumansour a quitté le Liban pour le Québec en 1989. Architecte dans son pays, elle a dû tout reprendre de zéro, son diplôme n'étant pas reconnu dans la province. En fondant Petites-Mains en 1995, une entreprise d'insertion primée dans tout le Canada, elle a permis à des milliers de femmes immigrantes de trouver un travail qualifié.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Montréal,

Sur le boulevard Saint-Laurent de Montréal, en face du grand parc Jarry, impossible de rater l'immeuble de l'entreprise Petites-Mains. Composé de deux mains croisées, le logo est affiché en grand, fièrement, avec trois mots qui résument le projet : « Femme - profession - insertion ». À l'intérieur du bâtiment sur trois étages, des femmes immigrantes dans la province du Québec, viennent y apprendre la couture industrielle, se forment aux métiers de la restauration, ou encore suivent des cours de français. Une entreprise à vocation sociale reconnue par les gouvernements provincial et fédéral et dont l'histoire est inextricablement liée au destin d'une femme : Nahid Aboumansour.

Cette dernière nous retrouve au cœur de l'association, dans l'atelier. Des tas de sacs en tissus transforment le lieu en labyrinthe, et des dizaines de femmes manient des machines à coudre. Nahid dégage une aura impressionnante, mélange de tranquillité et d'assurance, qui se ressent dans le respect que lui témoignent les travailleuses. Chacune la salue, et cette dernière leur répond en les appelant par leur prénom. « Nous avons reçu une commande de 100 000 sacs à réaliser, il n'en reste plus que 5 000 », précise fièrement la directrice, le port altier et les yeux perçants, avant d'ajouter : « Ce n'est pas parce que l'on est une entreprise d'insertion que l'on peut se permettre d'être moins bons. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, les clients ne vont pas revenir. »

L’entraide pour s’intégrer

Avant d'être à la tête d'une des entreprises d'insertion les plus ambitieuses du Québec, Nahid était architecte. Née à Jezzin, dans le sud du Liban, elle enseigne sa profession à la faculté de Beyrouth, tout en dirigeant son propre cabinet. L'entrepreneuse de 35 ans quitte finalement le Liban à la fin de l'année 1989, épuisée par l'instabilité et la guerre.

À son arrivée au Québec, comme la grande majorité des immigrants, Nahid doit tout recommencer. « On ne reconnaissait pas mon diplôme ici. J'avais étudié fort pendant six ans, j'avais une dizaine d'années d'expérience, et j'ai dû tout abandonner » se souvient-elle, amère. Impossible pour elle de rester dans son foyer, à s'occuper de ses trois enfants. Très vite, la trentenaire se tourne vers un organisme communautaire. Une lueur malicieuse dans les yeux, Nahid explique sa démarche : « Je rendais visite aux femmes âgées. Ça me permettait de briser l'isolement de ces femmes-là et en plus, elles avaient le temps de parler avec moi, de m'expliquer le Québec et de m'apprendre le français. C'était bénéfique pour tout le monde ! »

Cette volonté d'entraide, Nahid la tient de sa famille. Fille d'ingénieure, on lui a toujours appris qu'il était naturel d'aider les autres. « Notre maison était toujours pleine de monde que je ne connaissais pas, on accueillait souvent des personnes dans le besoin. Ma grand-mère ramassait les vêtements que l'on ne mettait plus et amenait tout ça dans des villages », se souvient Nahid. Finalement, une fois au Québec, le bénévolat va la mener bien plus loin que prévu. « En fin de compte, mon intégration est passée par l'intégration des autres », résume la Libano-Canadienne.

Donner une seconde chance

Sur l'étagère de son bureau, une photo en noir et blanc, la représente tout sourire, avec une dame d'un certain âge. Sœur Denise a cofondé avec elle l'association Petites-Mains. Nahid l'a rencontrée quelques années après son arrivée, en faisant du bénévolat avec sa communauté. La jeune femme devait aller dans les familles immigrantes arrivées récemment, pour connaître leurs besoins. Elle est alors particulièrement marquée par le désespoir des mères. « On s'est dit qu'il nous fallait un projet supplémentaire pour les faire sortir de leur isolement, de leur pauvreté, de leur exclusion. L'aide d'urgence est primordiale, mais il fallait leur donner une perspective », explique Nahid.

L'idée leur vient de créer une entreprise qui formerait des femmes à des métiers. Avec Sœur Denise, elle réunit des femmes dans le besoin, qui décident d'elles-mêmes vouloir se former à la couture et trouvent le nom, Petites-Mains. La religieuse réalise les démarches administratives et Nahid, forte de son expérience, structure l'organisation et les formations. En 2000 le projet obtient le statut de formation professionnelle. Elle n'est alors qu'un petit local du quartier de Côtes-des-neiges.

Fibre entrepreneuriale

Sœur Denise est décédée en 2004. Elle n'aura pas vu les nouveaux locaux, achetés en 2007, et la lutte de Nahid pour obtenir un prêt auprès des banques. Désormais, chaque année, 60 à 70 femmes suivent la formation de couture industrielle. D'autres se forment à la restauration, grâce à un café tenu au rez-de-chaussée. Un programme d'accompagnement pour les jeunes femmes diplômées s'est ajouté aux réalisations de Petites-Mains, comme une réponse au passé de Nahid, et une garderie assure aux femmes une solution pour leurs enfants.

La dirigeante a réussi à conserver un lien avec l'architecture. Faute de moyens, c'est elle qui a dirigé les grandes rénovations de 2007. « Aujourd'hui, on rénove le café et tout le rez-de-chaussée. Même si l'on a une architecte et un designer, je ne peux pas m'empêcher d'étudier les plans », s'amuse la directrice. Même si les projets se multiplient, des travaux au nouveau site internet, en passant par le virage numérique de l'atelier de couture, Nahid ne veut pas perdre de vue le cœur de son combat. « Quand je vois ces milliers de femmes qui sont passées par Petites-Mains, qui ont trouvé leur liberté, l'autonomie financière, c'est quelque chose qu'on a réussi collectivement à accomplir. Il ne faut pas faire des projets pour des projets, il faut répondre à des besoins. »

Désormais, Nahid assure avoir tout prévu pour passer le relais, sur le plan financier comme humain, mais elle ne compte pas s'arrêter, pas encore. De toute façon, ajoute la directrice, elle craindrait trop de s'ennuyer.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne