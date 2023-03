Chili: retour à la phase d'écriture de la nouvelle Constitution après l'échec au référendum

Nouvelle tentative pour le Chili qui se lance dans l’écriture d’une deuxième proposition de Constitution, après le rejet par la population en septembre 2022 du texte qui avait été écrit par une Assemblée constituante élue au suffrage universel.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Cette fois-ci, les règles changent : un comité d’experts, un conseil de citoyens et un comité technique seront chargés de rédiger une nouvelle Constitution pour le pays. Et c’est la commission d’experts qui ouvre le bal aujourd’hui. Il s’agit d’un groupe paritaire, composé de 24 membres : beaucoup d’avocats, des docteurs en droit ou encore des sociologues, tous désignés par les partis politiques il y a quelques semaines.

Ce lundi aura lieu la cérémonie d’installation à Santiago. Cette commission dispose de trois mois pour élaborer un texte préliminaire. Ces experts auront un rôle clef à jouer, ils devront écrire un avant-projet de Constitution qui sera ensuite modifié, débattu et voté pendant cinq mois par un conseil composé de citoyens élus par la population.

Désintérêt de la population

Mais cette commission d’experts est loin de faire l’unanimité et certain de ses membres sont fortement critiqués. L’une est visée par une enquête pour corruption, un autre encore est accusé d'avoir soutenu un pédocriminel par le passé. Plus largement, les Chiliens, très méfiants envers la classe politique, déplorent que ce soit elle qui, cette fois-ci, se retrouve en première ligne pour l’élaboration de la nouvelle Constitution.

Et puis, après trois années de discussions infructueuses, la population semble désormais désintéressée de ce deuxième processus. Il faudra pourtant qu’elle vote à nouveau lors d’un référendum obligatoire en fin d’année.

► À écouter aussi : Processus constitutionnel au Chili: «Une constitution minimale va être rédigée»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne