Mexique: deux des quatre Américains enlevés dans le nord-est retrouvés morts

De mauvaises nouvelles nous sont parvenues du Mexique, au sujet de quatre Américains qui avaient été enlevés vendredi 3 mars dans le nord du pays. Deux d'entre eux ont été retrouvés morts, a annoncé le gouverneur de l'État de Tamaulipas. « Un est blessé et l'autre est vivant », a-t-il par ailleurs indiqué au sujet des deux autres.

Deux des quatre Américains, dont l'identité n'a pas été révélée, mais qui avaient été enlevés par des hommes armés vendredi à Matamoros, ville du nord-est du Mexique à la frontière avec les États-Unis, ont été retrouvés morts ce mardi 7 mars, a annoncé le gouverneur de l'État de Tamaulipas, Americo Villarreal.

« Cela a été confirmé par le parquet. Sur les quatre (Américains), deux sont morts », a-t-il indiqué par téléphone lors de la conférence de presse matinale du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

M. Villarreal n'a pas précisé où les otages ont été retrouvés. Les opérations déployées par les autorités mexicaines, en coordination avec les agences du renseignement américain, se sont étendues à une vaste zone du Tamaulipas, dont fait partie Matamoros.

« Les ambulances et le reste du personnel de sécurité vont maintenant apporter le soutien nécessaire au transfert et à l'assistance médicale qui pourrait s'avérer nécessaire », a-t-il en revanche expliqué.

« Nous sommes désolés que cela se produise dans notre pays et nous adressons nos condoléances aux familles des victimes, à leurs amis, au peuple des États-Unis, au gouvernement des États-Unis », a confié M. Lopez Obrador après la confirmation des décès.

« Travailler étroitement avec le gouvernement mexicain »

Les autorités américaines vont « travailler étroitement avec le gouvernement mexicain pour s'assurer que justice soit faite », a indiquéJohn Kirby, le porte-parole de la Maison Blanche pour les questions de sécurité nationale. Les attaques contre des citoyens américains sont « inacceptables », a déclaré John Kirby, qui a adressé ses « plus sincères condoléances » aux proches des deux personnes tuées.

La police fédérale américaine (FBI) avait offert une récompense de 50 000 dollars pour toute aide contribuant à la libération des otages et à l'arrestation des suspects.

Les quatre ressortissants avaient traversé Matamoros au volant d'un mini van blanc immatriculé en Caroline du Nord, avant d'être visés par des tirs, puis enlevés. Une femme mexicaine avait perdu la vie dans l'échange de tirs, ont affirmé lundi les autorités mexicaines. Selon le président mexicain, les victimes se seraient rendues au Mexique pour acheter des médicaments.

La ville de Matomoros, située à la frontière, est en proie à des violences liées au trafic de drogue et au crime organisé. Les routes de la région de Tamaulipas sont considérées comme les plus dangereuses du pays, en raison précisément des risques d'enlèvement et d'extorsion par des groupes criminels. Cela a été rappelé ce mardi, le département d'État américain déconseille les voyages dans la région.

(Avec AFP)

