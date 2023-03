À la Une: la Journée internationale des droits des femmes vue depuis le continent américain

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Les journaux du continent américain reviennent sur la situation des femmes dans chacun de leurs pays. Au Venezuela, El Nacional s’intéresse aux différences de salaires : selon la Banque interaméricaine de développement, les femmes gagnent près de 22% de moins que les hommes. Ce qui, pointe le quotidien, « expose davantage les femmes à la violence et à une extrême pauvreté ».

Au Mexique, Milenio donne les horaires et les parcours de la grande marche des femmes attendue aujourd’hui à Mexico, et souligne que c’est justement dans l’État de Mexico que les violences contre les femmes sont les plus importantes, avec 138 féminicides l’an dernier. Le journal se penche aussi sur les attaques à l’acide dans le pays contre les femmes : 3 354 ces douze dernières années, avec cette précision du ministère de la Santé : la majorité des victimes sont mineures, et beaucoup sont des fillettes.

Au Nicaragua, « c’est la cinquième année consécutive que les femmes ne peuvent manifester le 8 mars » écrit La Prensa : « Les espaces de lutte pour la revendication des droits des femmes ont été fermés par le régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo ». Alors que, selon les défenseuses des droits des femmes, « la violence machiste et institutionnelle contre les femmes a augmenté ces dix dernières années ». Mais, écrit le journal, « les Nicaraguayennes, malgré l’exil, l’impunité et la persécution, continuent de lutter ».

En Haïti, Alterpresse se penche sur ce qu’il appelle « les dessous politiques des viols et des féminicides en Haïti ». Le site d’information affirme que le Parti haïtien tèt kale – le Phtk – « a fait de la violence, de la répression politique et du viol des femmes la pierre angulaire de sa politique publique » : « comme sous les gouvernements phtkistes antérieures, le gouvernement d’Ariel Henry s’appuie sur l’instauration de la terreur des gangs armés pour se maintenir au pouvoir. En plus des tueries à répétition, les viols collectifs contre les femmes et les mineures n’ont même pas été dénoncés par le pouvoir de facto ».

La Cour de cassation haïtienne « enfin complète »

En Haïti, « la Cour de cassation enfin complète », titre Le National. Les huit juges nommés le 28 février dernier ont prêté serment ce mardi 7 février. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du Premier ministre Ariel Henry.

Le Nouvelliste rappelle que la Cour était « dysfonctionnelle depuis plus d’une année », et qu’elle a « du pain sur la planche », avec, a expliqué le commissaire du gouvernement près de la cour de cassation, « 400 dossiers qui sont en état d’être évacués et 452 réquisitoires et conclusions qui sont au parquet près de la cour de cassation qui vont être rétablis aux fins d’être évacués ». Le Nouvelliste dresse également le portrait du président de la Cour, Jean-Joseph Lebrun, qui en 27 ans de carrière « n’a jamais vu son nom associé à un “scandale judiciaire” ».

Fermeture de deux universités par le gouvernement nicaraguayen

Au Nicaragua, le pouvoir ferme des universités liées à l’Église catholique. L’Université Juan Pablo II et l’Université chrétienne du Nicaragua. Raison invoquée par le gouvernement, écrit Confidencial : « elles n’ont pas respecté les lois qui les régissent ». Le ministère de la Gouvernance a demandé que tous les biens meubles et immeubles des deux universités passent sous le contrôle du gouvernement.

Le Saint-Siège a réagi, parlant d’un « motif de préoccupation », écrit 100% Noticias : monseigneur Fortunatus Nwachukwu, observateur permanent du Saint-Siège à l’ONU, a dit que « les restrictions à la liberté d’expression au Nicaragua sont toujours plus répressives contre les critiques du gouvernement de Daniel Ortega ». 100% Noticias rappelle que « le régime maintient aujourd’hui en prison trois religieux », et Confidencial qu’en février dernier la Parlement a créé trois nouveaux centres d’éducation supérieure en se servant des fichiers et des infrastructures de six universités privées déclarées illégales.

Au Venezuela, Juan Guaido candidat aux primaires de l’opposition

Au Venezuela, Juan Guaido sera le candidat du parti Voluntad Popular pour les primaires de l’opposition prévues le 22 octobre, écrit Tal Cual. Juan Guaido était, depuis 2019, président par intérim – reconnu par l’opposition et une partie de la communauté internationale - jusqu’à ce que l’opposition mette fin à cette présidence en décembre dernier.

Comme d’autres dirigeants de l’opposition, Juan Guaido est inéligible, après des décisions de justice. Efecto Cocuyo précise que, interrogé sur ce point, le coordinateur national de Voluntad Popular Freddy Superlano a cité les négociations en cours au Mexique comme un des moyens pour lever cette inéligibilité. Sur les réseaux sociaux, écrit La Patilla, Juan Guaido a ensuite affirmé qu’il « continuerait à parcourir le Venezuela ces prochains mois pour connaître les demandes de la population pour un futur changement politique ». La présidentielle est prévue en 2024.

Enlèvement de quatre Américains au Mexique : deux morts, un blessé

Sur les quatre Américains enlevés au Mexique, deux ont été retrouvés morts hier, un autre blessé, et une femme saine et sauve. Ils avaient traversé la frontière avant d’être visés par des tirs puis enlevés. Selon le procureur général de l’État de Tamaulipas, il s’agirait d’un « malentendu » des ravisseurs, écrit La Razon, qui appartiendraient au Clan del Golfo.

Mais dans son éditorial, le journal estime qu’il s’agit là de « plus qu’un malentendu » : « la véritable question, c’est que les bandes criminelles s’affrontent quelle que soit l’heure et le lieu et que pour elles toute personne qui passe, quel que soit son nom, risque de mourir, d’être blessée ou comme c’est le cas ici d’être enlevée (…) Le jeu a pour nom, au final, l’impunité ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne