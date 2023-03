Crise au Pérou: «Pour les populations autochtones, il n’y a jamais eu véritablement de démocratie»

Entretien

Le 7 décembre 2022, le président de gauche Pedro Castillo était destitué après avoir tenté de dissoudre le Parlement du Pérou. Son arrestation, puis le refus du Congrès et du gouvernement d’avancer à 2023 les élections générales, ont provoqué un vaste mouvement de contestation dans le pays. Entretien avec Lissell Quiroz, professeure d’études latino-américaines à l’université de Cergy.

Publicité Lire la suite

Mardi 7 mars, quelques centaines de personnes se sont réunies à Lima pour continuer de demander la démission de la présidente par intérim Dina Boluarte. Quelques heures plus tôt, la cheffe de l’État a été entendue pour la première fois par le parquet péruvien dans l’enquête qui la vise pour « génocide », « homicide volontaire », et « blessures graves », en raison de la mort de plus de 50 manifestants lors de la répression des manifestations qui secouent le Pérou depuis décembre 2022.

RFI : Dans une interview accordée au quotidien espagnol El País le 4 mars 2023, le ministre de la Justice du Pérou assurait : « nous ne nous accrochons pas au pouvoir ». Qu’en pensez-vous ?

Lissell Quiroz : Ils [les membres du gouvernement et la présidente] s’accrochent au pouvoir, et ils sont aussi maintenus au pouvoir par les forces politiques en présence. La seule issue possible à cette crise est d’organiser des élections et de préparer une nouvelle Constitution. Or, les partis politiques et la classe dominante (au sens large) sont dans une période de reconfiguration. Ils souhaitent avoir du temps pour préparer ces élections et s’assurer un retour au pouvoir ou un maintien au pouvoir, selon les cas. Ils font ainsi pression sur le gouvernement pour lui demander de rester coûte que coûte, malgré les manifestations.

► À lire aussi Pérou: la présidente Boluarte entendue pour la sanglante répression des manifestations

La réponse - politique et sécuritaire - apportée par les autorités péruviennes témoigne-t-elle d’une fragilisation de la démocratie péruvienne ?

Oui. La démocratie péruvienne n’a pas connu un véritable développement depuis sa naissance au XIXe siècle. Bien qu’il y ait eu par moment des étapes de renforcement de cette démocratie, le système démocratique est chancelant, en particulier depuis l’époque d'Alberto Fujimori (1990-2000). Le Pérou n’est pas parvenu à créer un système où les partis politiques fonctionnent réellement comme des représentants de la population, un système qui permette de lutter convenablement contre la corruption et qui ne privilégie pas certains au détriment des autres. Au Pérou, il y a une forte dimension raciale, de discrimination des populations autochtones. Ces populations en particulier se sont soulevées en masse ces trois derniers mois. C’est le cas notamment du peuple Aymara, du sud du Pérou [près de la frontière avec la Bolivie]. Pour ces populations, il n’y a jamais eu véritablement de démocratie. Elles et ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone, qui n’ont pas les mêmes droits effectifs que ceux de Lima, la capitale. Ce soulèvement des populations autochtones des Andes, mais aussi de l’Amazonie - qui revendiquent des droits qu’ils n’ont jamais obtenus - est une dimension très importante pour comprendre cette crise sociale. Il faut rappeler que les autochtones n'ont le droit de vote au Pérou que depuis 1980.

► À lire aussi : Premières nations, peuples autochtones ou indigènes, de qui parle-t-on ?

Le gouvernement lance ce 8 mars 2023 un programme d’investissements à hauteur d’un milliard de soles (264 millions de dollars environ) pour la région de Puno (sud), épicentre de la contestation. Est-ce un pas vers les manifestants ?

Oui, c’est un grand pas, tardif, mais absolument nécessaire. Il est rare que l’État investisse dans cette région particulièrement délaissée. Face à l’ampleur de la mobilisation, qui se poursuit de manière très ferme, le gouvernement n’a pas eu d’autre solution que de faire ce pas. C'est le résultat de la pression de l’opinion publique qui constate qu’il existe un traitement différencié entre les citoyens. Les vies [des membres de peuples autochtones] semblent avoir moins de valeur que celles des manifestants de la capitale. Le gouvernement a donc été poussé à faire un geste pour tenter de montrer que ces Péruviens et Péruviennes ont, eux aussi, des droits.

[Entretien en version longue] Lissell Quiroz, professeure d’études latino-américaines à l’université de Cergy Justine Fontaine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne