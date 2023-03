À la Une : nouvel échec cuisant pour le président chilien Gabriel Boric

Revue de presse des Amériques

Sa réforme fiscale a été rejetée par la Chambre basse du Parlement. « Avec 73 voix pour, 71 contre et trois abstentions, la réforme n’a pas obtenu la majorité nécessaire pour dépasser la première lecture devant les députés. Seules deux voix ont manqué pour que l’une des initiatives les plus emblématiques du programme du gouvernement franchisse son premier obstacle législatif », écrit La Tercera. Le quotidien souligne qu’il « s’agit là de la pire défaite législative subie par le gouvernement Boric, compte tenu du caractère stratégique de ce projet de loi en gestation depuis huit mois ». C’est en effet par le biais de cette réforme que le jeune président chilien « comptait financer ses promesses électorales pour plus de justice sociale dans le pays », rappelle de son côté El Pais.

Gabriel Boric s’est montré déterminé : « En aucun cas, notre gouvernement ne tombera dans l’immobilisme », a promis le chef de l’État cité par El Mostrador. Le journal souligne toutefois que désormais la « marge de manœuvre de l’exécutif se trouve considérablement réduite » pour les mois à venir.

Au Nicaragua, le gouvernement de Daniel Ortega poursuit sa politique répressive contre tout secteur qui lui serait opposé

Le journal officiel a annoncé hier la « dissolution volontaire » de huit nouvelles ONG, dont la Caritas Nicaragua. Mais selon des analystes interrogés par La Prensa, « ces organisations étaient contraintes de fermer en raison de la pression exercée par le régime et des attaques contre l’Église catholique. La dissolution volontaire est une façade », écrit encore le quotidien. « La cause réelle, ce sont les entraves et les obstacles imposés par la dictature sandiniste à ces ONG ». Également en ligne de mire du régime : les universités privées catholiques. Deux ont encore été fermées ce mardi 7 mars, « portant à 19 le nombre d’universités interdites depuis décembre 2021 », rappelle le site d’information Confidencial. Le ministère de l’Intérieur a également ordonné la confiscation de leurs biens mobiliers et immobiliers.

La presse nicaraguayenne s’interroge par ailleurs sur le sort de l’évêque Monseigneur Rolando Alavrez, « l’une des voix les plus critiques au sein de la hiérarchie catholique du Nicaragua et, depuis août dernier, prisonnier politique de la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo », écrit La Prensa. Rolando Alvarez a été condamné à 6 ans de prison après avoir refusé d’être exilé de force il y a quelques semaines, avec 222 autres prisonniers politiques. Depuis, les proches de l’évêque ignorent où il se trouve.

La Maison Blanche fustige un animateur de Fox News

La Maison Blanche a critiqué ce mercredi nommément un animateur de la très conservatrice Fox News. C’est Tucker Carlson qui s’est attiré les foudres de l’administration Biden. Car en début de semaine, cette star de la télé a diffusé dans son émission un montage des images de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, images enregistrées par des caméras de surveillance. Le tout en présentant cet assaut comme un « événement largement pacifique », rapporte le New York Times. La Maison Blanche a qualifié Tucker Carlson de « pas crédible » et ses propos de « honteux », un « fait rare pour l’administration Biden qui ne critique jamais directement des journalistes ou animateurs de médias conservateurs », souligne le journal.

Le Washington Post tente une approche ironique avec ce titre farceur : « Tucker Carlson a la preuve que les dinosaures n’ont pas été exterminés par une météorite ». USA Today choisit au contraire des mots très crus pour exprimer le fond de sa pensée : « En propageant un récit erroné sur le 6 janvier 2021, Tucker Carlson donne aux plus grands crétins du pays de quoi blanchir les heures de violence au cours desquelles plus de cent officiers de police ont été blessés. Près de mille émeutiers ont été arrêtés depuis l’assaut du Capitole, et près de la moitié d’entre eux, confrontés à une série d’accusations fédérales, ont plaidé coupables », rappelle l’éditorialiste qui poursuit : « Nous avons tous été témoins des événements du 6 janvier 2021. Les récentes élections de mi-mandat ont heureusement montré que les Américains ont peu d’appétit pour le négationnisme électoral ». Et USA Today de conclure : « Aujourd’hui, la grande majorité des quelque 250 millions d’adultes américains connaissent la vérité. Peu importe de ce que les 3 millions et demi de téléspectateurs qui regardent l’émission de M. Carlson choisissent de croire. »

