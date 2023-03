États-Unis: à Philadelphie, Biden présente un budget aux allures de programme de campagne

Le projet de budget de Joe Biden pour l'année fiscale 2024. Le président américain l'a présenté jeudi 9 mars à Philadelphie, en Pennsylvanie. Au-delà de l'aspect économique, il s'agit surtout d'un message politique.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Philadelphie est une ville de cols bleus, dans un État largement industriel. De ceux qui pourraient faire basculer les prochaines élections. Dans cet environnement soigneusement choisi, Joe Biden déroule les principaux aspects de sa proposition : des prestations sociales et de santé à la hausse, de nouvelles politiques publiques plus généreuses. Des dépenses supplémentaires donc, mais aussi un déficit réduit.

Pour financer cela, il faut trouver des recettes supplémentaires. Le président prévoit d'aller les chercher chez les plus riches, avec des impôts en hausse pour ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars par an, et dans les grandes entreprises, avec la fin des aides accordées aux compagnies pétrolières et aux géants pharmaceutiques.

« Réglons ce dossier »

Ce budget n'a, en l'état, aucune chance de passer dans un Congrès partiellement contrôlé par les républicains. Mais le plus important pour le président, qui prépare une candidature à un second mandat, c'est justement de bien marquer sa différence avec ses adversaires. Depuis des semaines, il les accuse de vouloir s'en prendre à l'assurance santé des Américains modestes et cela les a obligés à nier.

Joe Biden attend désormais des contre-propositions. Car il faudra bien discuter et trouver des solutions, tout en évitant un défaut de paiement sur la dette qui se rapproche. Ce serait une catastrophe qui pourrait arriver l'été prochain si rien n'est fait.

« Au lieu de faire des menaces sur un défaut de paiement, qui serait catastrophique, réglons ce dossier et ayons une conversation sur comment faire croître l'économie à moindre coût et réduire le déficit. J'ai donné les grandes lignes de mon budget. Les républicains du Congrès devraient faire la même chose. Alors, nous pourrons nous asseoir et voir où nous sommes en désaccord. Mes amis républicains disent qu'ils veulent réduire le déficit, nous avons fait les comptes avec ce qu'ils ont proposé jusqu'ici. Et nos estimations ont vite montré qu'ils ont tort », a déclaré le président Biden, qui a annoncé un plan de réduction du déficit de 3 000 milliards en dix ans.

Mon plan va réduire le déficit de 3 000 milliards en dix ans. Compte tenu de ce que nous savons jusqu'à présent de leur plan, il va augmenter le déficit de plus de 3 000 milliards en dix ans. Si je me trompe, montrez-le moi. Ils veulent baisser les impôts des riches et des grandes entreprises. Mais s'ils disent qu'ils veulent faire baisser le déficit et que leurs plans le font exploser, comment font-ils leurs comptes ? Où vont-ils faire des économies ?

