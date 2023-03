Argentine: face à la violence du trafic de drogue, la «narcoculture» pointée du doigt

La « narcoculture », c’est-à-dire à l’ensemble de codes et de références qui caractérisent les représentations du monde de la drogue, notamment en Amérique latine, est très ancrée au Mexique et en Colombie, mais son influence fait aussi des ravages en Argentine, et notamment à Rosario, troisième ville du pays.

Plus de 60 assassinats rien que depuis le début de l’année. Souvent présentée comme la capitale argentine du crime organisé, la ville de Rosario a un taux d’homicide quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Une violence qui découle de l’emprise des trafiquants de drogue dans les quartiers les plus défavorisés comme celui de La Tablada, où vit Vilma Ludueña : « Dans ce quartier, il y a peu de présence policière et peu d’activités socio-éducatives pour favoriser l’inclusion. Et c’est tout le problème : si les clubs, les écoles et les bibliothèques ferment, la seule chose qui s’ouvre, c'est la rue ».

Année après année, cette instructrice voit certains de ses anciens élèves se faire embrigader dès leur adolescence par les narcotrafiquants qui règnent sur leur quartier. De guetteur, ils passent à revendeur, avant de se voir confier une arme et d’être engagés pour tuer, parfois à 16 ans à peine.

Argent, voitures, armes à feu

« Quand ils deviennent « sicarios », tueurs à gages, ils peuvent s’acheter des voitures neuves, les meilleures armes, les meilleures baskets, les meilleurs habits… Ils veulent l’argent, ils veulent se sentir puissants en portant une arme, c’est tout ce qui les intéresse », poursuit Vilma Ludueña.

Argent, voitures, armes à feu… Selon Sebastian Luna, inspecteur de police à Rosario, les adolescents qui se font aspirer par la rue sont influencés par ces totems de la narcoculture telle qu’elle est mise en scène dans les films et séries télévisées : « Netflix a beaucoup de séries sur des trafiquants de drogue ou des sicarios qui brassent beaucoup d’argent. Les gamins aujourd’hui peuvent accéder à tout ça depuis leur téléphone portable, ils le voient et ils veulent la même chose, ils veulent faire partie de cette économie et de ce monde »

Des récits d’ascension fulgurante d’autant plus pervers qu’ils s’accompagnent souvent d’une banalisation de la criminalité et de la violence, banalisation à laquelle le policier est confronté dans son travail quotidien.

« Pour les gamins que l’on arrête pour meurtre par arme à feu, c’est quelque chose de normal, de banal. Et c’est là qu’est le problème », poursuit l'inspecteur Luna.

Influence de la fiction sur la réalité

Dans le livre « Penser le phénomène Narco », un groupe de chercheurs de l’université argentine de la Matanza se penche sur les représentations du narcotrafic dans les discours audiovisuels. Esteban Mizrahi, professeur de philosophie et directeur scientifique de l’ouvrage, estime qu’il existe bel et bien une influence de la fiction sur la réalité : « Les séries comme « Pablo Escobar le patron du mal », « Narcos » ou les séries argentines comme « Le Marginal » fonctionnent d’une certaine manière comme des tutoriels pour ceux qui veulent entrer dans le monde du trafic de drogue. C’est comme une sorte de mode d’emploi, ils se disent « si je veux devenir narcotrafiquant, il faut que je ressemble à cela ». Et cela génère une rétro-alimentation »

Une rétro-alimentation qui se transforme parfois en surenchère dans l’ostentation et dans la violence. Cependant, Esteban Mizrahi souligne que ces séries ne cherchent pas volontairement à glorifier le trafic de drogue. Dans Narcos, le narrateur est un agent de la DEA qui raconte la guerre contre les cartels et qui justifie l’intervention américaine en Colombie. Dans la série colombienne Pablo Escobar, le patron du mal, l’accent est mis sur l’intégrité des victimes de l’ex-baron de la drogue qui sont systématiquement décrites comme vertueuses et incorruptibles.

Une voie d'ascension sociale valable

« Ces séries finissent par échouer dans ce qu'elles veulent faire, c’est-à-dire susciter une identification avec les personnages qu'elles veulent mettre en avant. En leur enlevant tout défaut, on leur enlève leur humanité, et cela rend l’identification très difficile », analyse le professeur de philosophie.

À l’inverse, Pablo Escobar est dépeint dans ces séries comme un personnage ambivalent, entre criminel sanguinaire, Robin des Bois au service des plus pauvres et père de famille aimant. Une complexité qui finit par l’humaniser en dépit de ses crimes. Selon Esteban Mizrahi, ces séries contribuent malgré elles à dédiaboliser le trafic de drogue, et à le banaliser auprès de certains publics défavorisés comme une voie d'ascension sociale valable.

