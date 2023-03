À la Une: la détention préventive de l’ancien président péruvien Pedro Castillo portée à 36 mois

Revue de presse des Amériques

Le président péruvien était jusqu’ici en détention préventive pour 18 mois. Mais « le pouvoir judiciaire estime que la demande du procureur est fondée », écrit Diario Correo : « 36 mois de prison préventive pour l’ex-président accusé d’être le leader d’une organisation criminelle, de trafic d’influence et de collusion pendant sa présidence ».

Selon le juge Juan Checkley Soria, cité par Peru 21, la peine totale de prison que risque Pedro Castillo pourrait atteindre les 32 ans. El Comercio rappelle que l’ex-président est déjà incarcéré dans la prison de Barbadillo depuis le mois de décembre, « pour rébellion présumée et conspiration en vue de perpétrer un coup d’État ». Son avocat a annoncé que Pedro Castillo, qu’il a présenté comme « victime de poursuites politiques », ferait appel.

Brian Nichols en Haïti

Brian Nichols, le sous-secrétaire d’État américain pour l’hémisphère occidental, était à Port-au-Prince. Il a rencontré notamment le Premier ministre Henry, les membres du Haut Conseil de laTransition, le corps diplomatique, des représentants du secteur privé, écrit Le Nouvelliste, qui se désole : le diplomate « n’annonce aucun support concret des USA pour aider à ramener la paix en Haïti ». Pour ce qui est du Canada, écrit le journal, le chef d’état-major de la défense se dit « préoccupé par le fait que les forces armées de son pays, déjà mises à rude épreuve par le soutien à l’Ukraine et à l’Otan, n’ont pas la capacité de diriger une éventuelle mission de sécurité en Haïti ».

Pourtant, titre Le National, « l’implosion est imminente », au vu de la situation sécuritaire « chaotique ». Le journal consacre d’ailleurs un article au « droit à l’éducation en Haïti et à l’avenir des enfants hypothéqués », avec des « élèves et enseignants touchés mortellement en pleine salle de classe par des balles perdues ». « Les USA et le Canada doivent passer des promesses aux actes concrets », écrit Frantz Duval dans Le Nouvelliste, notant que « le président américain Joe Biden se rendra au Canada les 23 et 24 mars prochains. Espérons que le point sera fait sur la situation en Haïti et qu’il y aura de vraies avancées ».

Le cartel du Golfe livre « cinq de ses membres »

Au Mexique, le cartel du Golfe a livré ce jeudi cinq hommes aux autorités, les accusant d’être les auteurs de l’enlèvement de quatre Américains et de l’assassinat de deux d’entre eux. « Cinq membres présumés du cartel du Golfe ont été abandonnés, menottés, dans le centre de Matamoros », écrit Excelsior, à quelques mètres de l’endroit où les quatre Américains avaient été enlevés, précise La Jornada. Les cinq hommes avaient été frappés, écrit le journal, mais étaient en vie.

Excelsior publie une photo les présentant allongés sur le sol à côté d’un pick-up, quatre d’entre eux torses nus, leurs t-shirts dissimulant leurs visages. Non loin d’eux, une lettre, signée par le groupe des Scorpions du cartel du Golfe, affirmant que ce sont ces cinq hommes qui ont commis les enlèvements et les meurtres, « de leur propre chef », « sans ordre du cartel », qui, écrit La Razon, demande pardon pour cette « erreur ».

Dans Excelsior, le bureau du procureur de l’État explique que pour le moment personne ne leur a été remis, et que si c’est le cas, « une enquête sera lancée pour déterminer si ces hommes ont une responsabilité quelconque dans cette affaire ». Analyse de La Razon : « Le cartel du Golfe se joue des autorités mexicaines (…) en enlevant les quatre Américains en plein jour, en tuant deux puis, malgré le renforcement de la sécurité, en livrant les auteurs présumés. »

Une inculpation en vue pour Donald Trump ?

Aux États-Unis, Donald Trump invité à témoigner devant un grand jury à New York, la semaine prochaine, dans le cadre de l’enquête sur des pots-de-vin qui auraient été versés à la star du porno Stormy Daniels. Pour le New York Times, qui rapporte l’information avec le Washington Post, c’est « le signe le plus fort jusqu’ici que les procureurs sont sur le point d’inculper l’ex-président ».

Le journal note qu’il s’agirait alors d’une première pour un ancien président américain, qui « pourrait bouleverser la présidentielle de 2024 ». « Tout le monde va lui dire de ne pas aller » témoigner, estime un conseiller de Donald Trump interrogé par le Washington Post : « Nous verrons ce qu’il fera ».

Joe Biden dévoile son budget

Un budget qui, selon le New York Times, a pour objectif de « revenir à un centrisme qui l’a longtemps défini », puisqu’il parle de « réduire le déficit de presque trois mille milliards de dollars sur dix ans ». Principalement, détaille le Washington Post, en augmentant les taxes pour les riches, et faisant en sorte que le gouvernement paye moins cher les médicaments qu’il achète au travers de programmes.

Selon le journal, ce plan montre surtout que se rapprocher de ce qui est nécessaire ces dix prochaines années demandera des efforts politiques « héroïques ». Il n’y a qu’à voir le titre du conservateur Wall Street Journal : « Toutes les hausses de taxes du président »… Mais le Washington Post n’est pas en reste, estimant que le budget présenté par Joe Biden « ne résoudra pas le problème de dette des États-Unis ».

La pilule du lendemain en vente libre au Honduras

Au Honduras, la présidente de gauche Xiomara Castro autorise la délivrance, sans ordonnance médicale, de la « pilule du lendemain ». Une pilule qui sera en vente libre dans les pharmacies d’un pays qui interdit par ailleurs strictement tout avortement – même en cas de malformation du fœtus, suite à un viol ou à un inceste, ou en cas de danger pour la vie de la mère.

Le décret a été signé mercredi soir par la présidente et le ministre de la Santé. Xiomara Castro a ensuite partagé la nouvelle sur son compte Twitter mercredi soir, alors que la journée des droits des femmes battait son plein, écrit Confidencial. La présidente a précisé que selon l’Organisation mondiale de la santé, la pilule du lendemain fait partie des droits reproductifs de la femme, et a répété que la pilule n’était pas abortive, contrairement à ce qu’affirment l’Église, des politiques et des associations « qui ont rejeté le texte », écrit La Prensa.

Pourtant, rappelle Hondudiario, le ministre de la Santé avait récemment rappelé que la pilule n’est pas abortive : « Elle empêche le spermatozoïde de pénétrer dans l’ovule, il n’y a donc pas conception d’un être humain », ce que confirme la Société de gynécologie et d’obstétrique du Honduras dans Confidencial.

