Chili: la réforme de la fiscalité, pilier du programme de Gabriel Boric, retoquée par les députés

Santiago du Chili : les députés chiliens ont rejeté le projet de budget présenté par le gouvernement Boric, l'un des piliers du programme sur lequel Gabriel Boric a été élu en décembre 2021. REUTERS - IVAN ALVARADO

Au Chili, c’est un coup dur pour le président Gabriel Boric. Les députés ont rejeté cette semaine l’une de ses réformes phares : celle des impôts. Or cette réforme était le pilier de l’ambitieux projet réformateur du gouvernement de gauche et visait la collecte de 10 milliards d’euros sur quatre ans pour améliorer le système des retraites, celui de la santé ou encore pour allouer plus de dotations aux régions. De grands chantiers promis par Gabriel Boric lors de sa campagne présidentielle, mais qui semblent désormais difficilement réalisables suite au rejet de la réforme fiscale