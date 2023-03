Les États-Unis veulent une mission de paix en Haïti, le Canada passe son tour

Au fond à gauche, le président Joe Biden regarde le chef du gouvernement canadien Justin Trudeau, au premier plan, lors d'une réunion du G7 en Allemagne, en juin 2022 (photo d'illustration). AP - Susan Walsh

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Même si Washington le souhaite, il ne faudra pas compter sur le Canada pour mener une mission de paix en Haïti. La perle des Antilles fait face à une triple crise : sanitaire, humanitaire et sécuritaire, et le Canada a des liens forts avec le pays. Mais l'armée canadienne manque de bras et est déjà engagée en Europe.