Assaut du Capitole: l'histoire tiendra Donald Trump «pour responsable», estime Mike Pence

Le fossé se creuse entre l'ancien président Donald Trump et son vice-président. Mike Pence a déclaré samedi soir que l'histoire tiendra pour « responsable » Donald Trump pour son rôle dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021.

« Le président a eu tort » a martelé l'ancien co-listier de Donald Trump. D'ordinaire, le Gridiron Dinner, d'un gala organisé par des journalistes pour des personnalités politiques de premier plan, est un événement ponctué de sketches et de musique. Il n'autorise pas la présence de caméras, une manière pour les politiques de libérer leur parole sur un ton léger. Mike Pence se plie à l'exercice et lance sur le ton de la plaisanterie.« Je soutiendrai de tout cœur et sans réserve le candidat républicain à la présidence en 2024, si c'est moi », a-t-il déclaré.

Boulets rouges

Après cette allusion à sa candidature potentielle à la prochaine présidentielle, Mike Pence sur un ton grave tire à boulets rouges sur son ancien colistier. « Le peuple a le droit de savoir ce qui s'est passé le 6 janvier », dit-il, décrivant l'insurrection du Capitole comme une honte et de rappeler au passage comment les tentatives de Trump d'annuler le résultat de l'élection présidentielle, avait mis sa famille en danger.

Jeu d'équilibriste

Mike Pence tente de se distancier politiquement de l'ex-président en vue de son éventuelle candidature aux primaires républicaines. Mais l'ancien vice-président se livre à un véritable jeu d'équilibriste. Comme le relèvent certains analystes, pour éviter la désapprobation d'une majorité des électeurs républicains aux primaires, Pence continue de refuser de venir témoigner devant la justice sur le rôle de Trump dans l'insurrection du Capitole.

