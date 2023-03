Bolivie: longue file d'attente devant la Banque centrale pour se procurer des dollars

Reportage

Les bureaux de la Banque centrale bolivienne sont assaillis. L’institution a en effet décidé de vendre directement dans ses locaux des dollars américains à un taux avantageux, alors que les taux des bureaux de change privés ont augmenté ces derniers temps. Les Boliviens sont inquiets de la situation économique et le dollar reste la monnaie refuge.

Avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

« J’ai dormi ici, je suis là depuis hier soir. », raconte une femme dans la file d'attente. La queue devant la banque centrale à La Paz atteint plusieurs centaines de mètres, depuis une semaine. Tous sont là pour profiter du taux de change officiel de 6,96 bolivianos le dollar, et ainsi acheter de la monnaie américaine, qui peut coûter dans les bureaux de change privés, parfois jusqu’à 10 bolivianos. Miguel est commerçant, et le dollar est devenu incontournable pour lui : « J’ai besoin de dollars, car actuellement les gens à qui j’achète dans le pays me demandent l’argent en dollars. »

Une valeur refuge

En février, quand la Banque centrale bolivienne annonce que ses réserves en dollars sont plus basses que jamais, la réaction des Boliviens a été de se précipiter sur la monnaie américaine. D’où l’augmentation des taux. Le dollar comme refuge, un réflexe ancien dans un pays qui n’a pas toujours eu une monnaie stable. Janeth par exemple, se fait un bas de laine. « Moi, j'ai toujours eu mes économies en dollars. Là, je vais en acheter 20 000, et ils sont destinés au futur de mes enfants. »

L’annonce de la banque centrale, il y a une semaine, de vendre des dollars au taux officiel face à la demande en hausse a donc entrainé ces files interminables. L’institution a affirmé avoir vendu 12 millions de dollars la semaine dernière et assure que cette opération est un succès, malgré l’inquiétude et la spéculation.

