Ron DeSantis, le républicain qui veut faire du Trump à la place de Trump

Le gouverneur de Floride veut faire de son État un laboratoire en vue d’une candidature à l’élection présidentielle de 2024. Soutien indéfectible de Donald Trump, il est aujourd’hui le rival numéro un de l’ancien président américain pour l’investiture républicaine.

Ron DeSantis n’est pas encore officiellement candidat à la Maison Blanche, mais le titre de ses mémoires intitulées Le courage d’être libre : la Floride comme modèle pour redresser l’Amérique laisse peu de place au doute. Depuis quelques semaines, le gouverneur du « Sunshine State » a enchaîné les meetings pour ce qu'il a appelé le « Freedom Blueprint Tour ». Officiellement, cette tournée a pour but de faire la promotion de son livre. Officieusement, elle ressemble beaucoup à un début de campagne électorale qui ne dit pas son nom. Depuis février, Ron DeSantis s'est rendu à Philadelphie, Chicago, New York, en passant aussi par la Californie, le Texas et l'Alabama. Vendredi, il était dans l'Iowa et ce samedi à Las Vegas, dans le Nevada. Des points de passage obligés pour tout candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, difficile donc d'y voir une simple coïncidence.

DeSantis se verrait bien président des États-Unis, mais pour cela, va devoir passer par le filtre de la primaire du parti républicain. Réélu triomphalement gouverneur avec 19 points d’avance sur sa rivale démocrate en novembre 2022 (du jamais vu pour un républicain), la nouvelle étoile montante du « Grand Old Party » partirait sans doute largement favori si son parti ne devait pas encore composer avec la présence encombrante de Donald Trump, d’ores et déjà officiellement candidat à a succession de Joe Biden.

« La jeune garde républicaine qui a l'air de tout écraser sur son passage »

À 44 ans, DeSantis a construit sa carrière politique en surfant sur la vague trumpiste. C’est notamment grâce au soutien de l’ancien président qu’il se fait élire gouverneur de Floride en 2018, avant de prendre ses distances avec le milliardaire après la défaite à la présidentielle 2020, tout en se gardant soigneusement de le critiquer, pour sa réélection de 2022. Un comportement qui ne manque pas d’agacer l’ex-locataire de la Maison Blanche. « C’est moi qui l’ai fait. C’est un ingrat », se serait-il plaint à ses conseillers dans des propos rapportés par le Washington Post.

« Il était déjà sur les radars avant son élection de novembre 2022. Mais c’est vrai que la façon dont il a été réélu avec quasiment 20 points d’avance, plus d’un million de voix d’avance sur sa challenger démocrate, dans un État comme la Floride dont on parle tous les quatre ans parce que c’est un État clé, fait que c’est lui qui a attiré toute la lumière en incarnant la jeune garde républicaine qui a l’air de tout écraser sur son passage », analysait pour RFI Françoise Coste, historienne, professeure à l’Université Toulouse 2, spécialiste de la droite américaine et du parti républicain au lendemain de sa réélection.

Donné gagnant en cas de face à face contre Donald Trump dans la course à l’investiture par plusieurs sondages, Ron DeSantis représente une alternative de plus en plus crédible à l’ancien président. S’il a adopté le programme de Trump en Floride, DeSantis a aussi d’autres qualités qui font de lui un candidat très séduisant : il est jeune, c’est un vétéran de la guerre en Irak, il est diplômé de Yale et d’Harvard et, surtout, il se montre nettement moins provocateur et outrancier que Donald Trump.

« DeSantis, c'est Donald Trump avec un cerveau »

Sur le papier, tout, ou presque, l’oppose à l’ex-président. Trump est milliardaire et a hérité de sa fortune, DeSantis vient de la classe moyenne et est issu d’une famille d’immigrés italiens. Trump est impulsif et suit son intuition, DeSantis est un avocat réfléchit qui ne prend des décisions qu’en ne pesant bien le pour et le contre. L’un est connu pour être un coureur de jupons, l’autre se présente comme un père de famille à la vie bien rangée, sa femme Casey est d’ailleurs sa cheffe de cabinet et son plus proche conseiller. Deux styles radicalement opposés qui se rejoignent pourtant sur un point : leur façon de faire de la politique. Tout comme Trump, DeSantis mise sur des sujets clivants pour séduire son électorat et une fois que sa cible est dans son viseur, il ne la lâche plus. En octobre 2022, le Financial Times résumait les différences entre les deux hommes en une phrase laconique : « Ron DeSantis, c’est Donald Trump avec un cerveau ».

Né et élevé en Floride près de Tampa, la trajectoire politique de Ron DeSantis a été fulgurante. Élu à la Chambre des représentants en 2013 à l’âge de 35 ans puis gouverneur à 40, c’est sa gestion de la crise du Covid-19 en Floride qui l’a propulsée sur le devant de la scène politique américaine. D’abord, favorable à un confinement strict, DeSantis reviendra sur sa décision trois semaines plus tard, promettant de ne « plus jamais faire aucun confinement ». Il s’attellera ensuite à limiter au maximum les restrictions sanitaires pour maintenir l’économie à flot, tout en refusant de rendre obligatoire le port du masque et la vaccination et en dénonçant publiquement le « Faucisme », dans un jeu de mot plus que douteux mêlant le nom de l’épidémiologiste en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, et le terme « fascisme ». En défiant l’État fédéral et les recommandations de ses experts, DeSantis s’est ainsi attiré les sympathies de très nombreux électeurs républicains. Cette politique aura aussi coûté la vie à 75 000 personnes en Floride, soit presque deux fois plus qu'en Californie durant la pandémie.

Faire de la Floride un laboratoire des idées conservatrices

Le programme de DeSantis pour l'Amérique est simple : transposer peu ou prou la politique ultraconservatrice qu’il mène dans son État à l’échelle nationale. S’il partage avec Trump son scepticisme envers la science, DeSantis a aussi d’autres chevaux de batailles très populaires chez les ultraconservateurs. Adepte des guerres culturelles dans lesquelles il s’engage, le gouverneur est parti en croisade contre le « wokisme » et ne ménage pas ses efforts pour restreindre le droit à l’avortement ou élargir le droit au port d’armes. Une de ses lois visant à interdire de parler d’orientation sexuelle dans les écoles primaires a d’ailleurs fait beaucoup de bruit aux États-Unis, l’opposition dénonçant une façon détournée de parler d’homosexualité en classe. L’affaire a même obligé la Maison Blanche à s’exprimer sur le sujet, mettant ainsi DeSantis sous le feu des projecteurs à l’échelle nationale, lui qui partage avec Trump un certain attrait pour ce genre de coups de com’ politiques.

Fort de sa nette réélection de 2022 alors qu'il avait gagné de justesse en 2018, Ron DeSantis est convaincu qu'il tient avec son programme la formule gagnante. Il s’est engagé à faire de son État un laboratoire des idées conservatrices, espérant qu’elles le propulsent à la Maison Blanche. « Vous n'avez encore rien vu », a-t-il lancé mardi 7 mars en dévoilant une nouvelle série de mesures très controversées pour son État, aux accents de programme politique pour l'Amérique : une réduction drastique de l'accès à l'avortement, un assouplissement de la législation sur les armes à feu, une offensive contre les jeunes transgenres, ou des mesures draconiennes contre l’immigration…

Des thématiques de campagne pas franchement différentes de celles de Trump, mais l’idée qu’elles soient portées par un candidat comme DeSantis, beaucoup moins imprévisible et incontrôlable, pourrait bien séduire le parti républicain. « Il y a beaucoup de républicains de l’establishment qui reviendraient à la maison pour DeSantis », confiait au Washington Post David Jolly un ancien membre républicain du Congrès. DeSantis « a adopté le programme de Trump en Floride et fait des choses semblables à Trump, mais il en est en fait très éloigné », ajoutait-il.

Pâle copie de l'original ?

Car faire du Trump sans être Trump est sans doute la principale qualité, mais aussi le principal défaut de Ron DeSantis. Cela peut lui permettre d’obtenir le soutien d’une bonne partie du parti républicain, pas certain en revanche que cela suffise à séduire les électeurs trumpistes de la première heure qui pourraient avoir du mal à se laisser convaincre par une pâle copie de l’original.

Signe toutefois que le milliardaire commence à prendre au sérieux la concurrence de son poulain, il l’a affublé d’un surnom : « Ron DeSantimonious » que l’on peut traduire par « Ron-la-Morale ». Trump fait ainsi sur scène ce qu’il sait faire de mieux : tourner en ridicule ses adversaires, là où DeSantis, beaucoup moins charismatique, est un piètre orateur à la voix nasillarde qui a bien du mal à électriser ses supporters lors de ses meetings. L’entourage de Trump lui a même reproché d’essayer d’imiter les mimiques et le langage corporel de son champion sur scène.

Jusqu’ici, le gouverneur de Floride se garde bien d’attaquer frontalement l’ancien président. Pas question pour DeSantis, qui souhaite se présenter comme l’héritier naturel de Trump, de passer pour déloyal aux yeux des électeurs trumpistes, mais tôt ou tard, il faudra bien monter sur le ring. Beaucoup de médias américains annoncent qu’il pourrait officialiser sa candidature d'ici à la fin du mois de mai.

Donald Trump de son côté n’a pas attendu cette date pour sortir les crocs. « S'il se présente, cela pourrait être très douloureux pour lui », a-t-il déclaré juste avant la réélection de DeSantis en tant que gouverneur. « Je pense qu'il ferait une erreur. Je ne pense pas que ce serait bon pour le parti », a ajouté l’ancien président. Si le duel annoncé a bel et bien lieu, il pourrait en tout cas laisser des traces, ce que l’on n’a pas manqué de remarquer côté démocrate. Questionné sur le sujet, Joe Biden a simplement lâché dans un sourire : « Ce serait amusant de les voir s’affronter ».

