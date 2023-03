À la une: le Nicaragua rompt ses relations diplomatiques avec le Vatican

Revue de presse des Amériques

La rupture des relations avec le Vatican est à la Une de toute la presse nicaraguayenne. Une décision prise, écritConfidencial, quelques heures après la publication d’une interview dans laquelle le pape François qualifie de « dictature hitlérienne » le gouvernement du Nicaragua, etcroit voir un « déséquilibre de la personne chez le président Daniel Ortega ». Le pape François fait également l’éloge de l’évêque emprisonné Rolando José Alvarez :« un homme très sérieux, très capable. Il voulait témoigner et n’a pas accepté l’exil ».La Prensaprécise qu'à en croire Vatican News, le site d’information du Saint-Siège, le gouvernement a demandé au Vatican de fermer ses missions diplomatiques dans le pays, même si, selon la chancellerie du Nicaragua, cette fermeture découle d’une décision commune, précise le quotidien. La Prensa rappelle que les rapports étaient déjà très détériorés « suite à la répression du régime contre l’Église catholique du pays et les Nicaraguayens en général depuis les manifestations citoyennes de 2018, violemment réprimées par la dictature ». Le 21 février, écrit100% Noticias, le président avait déjà qualifié de « mafia » l’Église et l’avait accusée d’être « antidémocratique ».

Arturo McFields, l’ancien ambassadeur du Nicaragua devant l’Organisation des États américains, qui avait démissionné avec fracas en dénonçant le régime de Daniel Ortega, parle dans 100% Noticias de diplomatie « stupide, vulgaire et ordinaire ». « Cette rupture va provoquer un isolement international du régime encore plus important », estiment les experts et diplomates interrogés par Confidencial : « Même Cuba ou le Venezuela n’ont rien fait de ce genre », souligne une source diplomatique, qui remarque qu’« en ne reconnaissant plus le Vatican et la nonciature, Ortega peut prétendre aujourd’hui intervenir dans la nomination des évêques ».

État d’urgence au Pérou

Au Pérou, la saison des pluies a fait au moins 59 morts depuis le mois de septembre, plus de 12 000 personnes sont touchées. C’est à la Une de toute la presse, car les pluies ont fortement augmenté vendredi soir. « En alerte rouge », titre en Une – et en lettres rouges – Correo, des lettres imprimées sur la photo d’une rue envahie par les eaux et la boue. L’État d’urgence a été déclaré dans 18 districts de Lima et quatre de Callao, non loin de là, écrit Peru 21, et aussi dans le reste du pays – 483 districts en tout – « après les pluies intenses tombées à cause du cyclone Yaku ».

Selon le Premier ministre, des pluies très violentes devraient tomber ces prochains jours à Lima : « il faut s’y préparer ». Or, titrait dimanche Peru 21 en Une, « nous n’étions pas prêts » : « Il est urgent que les villes mettent en place leurs propres processus de planification urbaine et qu’ils prennent le climat en compte », d’autant plus que ce sont surtout les plus vulnérables qui sont touchés. Et le journal de souhaiter dans son éditorial que, suite à ce cyclone, « le mot prévention ne soit pas seulement utilisé quand la tragédie nous le rappelle ».

Les convulsions du système bancaire américain

« Le système bancaire américain va bien », a tenté de rassurer le président américain Joe Biden ce lundi – il est en Une du site du New York Times, après l’effondrement de la Silicon Valley Bank. Politico rappelle que « trois jours avant [son] effondrement, les lobbyistes et les responsables du secteur exultaient : ils avaient convaincu des législateurs-clé de publiquement mettre en garde le chef de la Réserve fédérale contre une plus grande réglementation du secteur ». Une campagne de trois mois aujourd’hui en péril, écrit le site d’information, pour cause d’« effondrement ». Le conservateur Wall Street Journal estime de son côté que « la désagréable vérité – que Washington n’admettra jamais – c’est que l’échec de la Silicon Valley Bank, c’est la facture attendue après des années d’erreurs monétaires et de réglementation ». Le New York Times s’intéresse, lui, à « la menace que fait peser l’effondrement de la SVB sur les compagnies qui développent des solutions à la crise climatique ». Cette banque travaillait en effet avec « plus de 1 550 firmes collaboraient sur des projets concernant le solaire, l’hydrogène et les batteries. « Selon le site de la banque, explique le journal, la SVB leur a prêté des milliards de dollars ».

Les Oscars mettent les artistes asiatiques à l’honneur

Le film Everything, Everywhere, All at Once rafle sept oscars, dont celui de meilleure actrice avec l’actrice Michelle Yeoh. Le Washington Post rappelle que cette native de Malaisie, aujourd’hui âgée de 60 ans, a commencé sa carrière dans l’industrie du film hongkongais dans les années 80. Ke Huy Quan, qui a de son côté remporté la statuette de meilleur second rôle masculin, a rappelé dans son discours lors de la cérémonie avoir commencé son voyage « sur un bateau », lorsque, encore enfant, il a fui le Vietnam, avant de passer par un camp de réfugiés à Hong Kong et s’établir finalement aux États-Unis. Plus largement, écrit le Hollywood Reporter, « les créateurs d’origine chinoise et indienne ont triomphé » lors de cette 95e édition. Les parents du réalisateur de Everything, Everywhere, All at Once sont d’origine hongkongaise et taïwanaise. Kartiki Gonsalves, le réalisateur du court-métrage documentaire The Elephant Whisperers, est indien. Pour autant, note The Hollywood Reporter, la représentation de la diversité à ses limites : seuls un latino et un Afro-Américain ont récupéré une statuette.

