Entretien

En Haïti, les ONG humanitaires sont «limitées par la violence quotidienne»

Un parent portant son enfant après l'avoir récupéré à l'école, passe devant la police alors qu'elle mène une opération contre des gangs dans le quartier Bel-Air de Port-au-Prince, Haïti, le vendredi 3 mars 2023. © Odelyn Joseph / AP

Texte par : Mikaël Ponge 3 mn

À Port-au-Prince, sous le contrôle des gangs, de 130 000 à 150 000 habitants ont dû fuir les violences, les viols et les enlèvements. Les ONG sur place ont le plus grand mal à maintenir leurs activités. Entretien avec Emmanuel Rink, directeur des opérations pour Solidarités International (soutien d’urgence en eau, hygiène et sécurité alimentaire) de retour de la capitale haïtienne il y a quelques jours.