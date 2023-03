L'État fédéral américain promet l'accès aux dépôts de la banque SVB en faillite

Les institutions économiques et politiques montaient au créneau en cette soirée de fin de week-end alors qu'au même moment, la bourse de Tokyo ouvrait lundi matin en nette baisse (-1,56% pour l'indice Nikkei), réaction directe à la secousse bancaire de l'autre côté du Pacifique, tandis que les bourses chinoises semblaient plus indécises.

« Je suis fermement dévoué à demander des comptes aux responsables de ce gâchis », a déclaré dimanche soir le président américain Joe Biden dans un communiqué, assurant que « le peuple américain et les entreprises américaines peuvent avoir confiance dans le fait que leurs dépôts bancaires seront là lorsqu'ils en auront besoin ». Joe Biden a fait savoir qu'il tiendra une déclaration officielle ce lundi sur la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et de l'institution financière Signature Bank. « Je ferai des remarques sur la manière dont nous maintiendrons un système bancaire résilient pour protéger notre reprise économique historique », a-t-il avancé.

► À lire aussi : États-Unis: la banque des start-up de la Silicon Valley fermée d'autorité

Les autorités américaines veulent rassurer, vite, pour éviter la panique, après le naufrage brutal de trois banques depuis vendredi 10 mars : la banque californienne dite des starts-up, Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la Silvergate Bank. Elles vont pour ce faire permettre l'accès à tous les dépôts de la Silicon Valley Bank et d'un autre établissement, Signature Bank, qui a été fermé d'office par le régulateur, à la surprise générale, selon un communiqué. Les épargnants de la SVB pourront donc avoir accès à leurs fonds, même au-delà des 250 000 dollars normalement garantis.

► À lire aussi : Les États-Unis écartent un renflouement de la Silicon Valley Bank, frayeur dans les start-ups

La Fed s'est également engagée dimanche soir à prêter les fonds nécessaires, à hauteur de 25 milliards de dollars, à d'autres banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retraits de leurs clients.

NEW:

*Signature Bank has been closed

*All depositors of Silicon Valley Bank and Signature Bank will be fully protected

*Shareholders and certain unsecured debtholders will not be protected

*New Fed 13(3) facility announced with $25 billion from ESF to backstop bank deposits pic.twitter.com/LKipIRMg1T