À la Une: fuite de l’ex-ministre équatorienne Maria Duarte condamnée pour corruption

Revue de presse des Amériques

L’ex-ministre équatorienne Maria Duarte s’est enfuie de l’ambassade d’Argentine, où elle était réfugiée depuis août 2020. C’est ce qu’a annoncé ce lundi la chancellerie équatorienne. En conséquence, « le vice-ministre des Affaires étrangères, Luis Vayas, a convoqué d’urgence l’ambassadeur d’Argentine en Équateur, Gabriel Fuks, pour obtenir plus de détails sur la situation », rapporte El Comercio.

La Hora rappelle que l’ancienne ministre des Transports sous le gouvernement de Rafael Correa « a été condamnée en 2020, avec 18 autres personnes, par un tribunal pénal de la Cour nationale de justice (CNJ), à huit ans de prison pour des faits de corruption aggravée », mais aussi qu’elle n’est pas la seule à être en fuite. « Parmi les autres anciens fonctionnaires qui ont occupé des postes dans l’administration Correa et qui sont toujours en fuite, on trouve Ricardo Patiño. Il a quitté le pays en avril 2019 et s’est réfugié au Mexique », ajoute le quotidien. El Mercurio précise que « la police a activé le protocole de recherche et de capture » pour retrouver Maria Duarte.

Gustavo Petro annonce le début de nouveaux pourparlers

En Colombie, le président Gustavo Petro a annoncé que des pourparlers de paix pourraient commencer avec la principale faction dissidente de l’ancienne guérilla des FARC.

« Cette décision intervient après que le procureur, Francisco Barbosa, a annoncé qu’il suspendait les mandats d’arrêt à l’encontre de 19 dissidents », précise Caracol. Toutefois, « hormis cette annonce, on ne sait pas qui seront les représentants du gouvernement dans ce nouveau dialogue » ni « où se tiendront les négociations », note El Espectador. Le quotidien remarque que, suite à cette décision, « les dissidents d’Iván Mordisco bénéficieront d’une reconnaissance politique [...] contrairement à ce qui s’est passé avec d’autres groupes armés tels que le Clan del Golfo et les Autodefensas Conquistadores ».

Après la faillite de SVB, le temps des responsabilités

Aux États-Unis, quelques jours après la chute de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB), les médias se demandent qui sont les fautifs. Le Wall Street Journal s’intéresse à la figure de Greg Becker, le PDG de la SVB et à ses lieutenants. « Ils ont pratiquement ignoré la relève des taux de la Réserve fédérale, pariant sur une baisse des taux d’intérêt et se concentrant sur un secteur technologique en pleine expansion et en pleine crise », note le journal. Conclusion : « les dirigeants ont fait preuve d’un optimisme plus proche de celui d’un entrepreneur que d’un patron de banque ».

De son côté, le New York Times pointe du doigt l’ancien président Donald Trump qui « a édulcoré la loi historique sur la réforme de la réglementation que son prédécesseur avait promulguée à la suite de la crise financière » de 2008. Le quotidien accuse aussi les banques qui depuis longtemps « disaient aux législateurs et à d’autres qu’elles étaient suffisamment sûres et qu’elles ne devaient pas faire l’objet d’une surveillance fédérale ».

Politico souligne quant à lui la situation compliquée dans laquelle se trouve la Fed, qui se réunit les 21 et 22 mars : « si la Banque centrale retient les hausses de taux, cela pourrait conduire l’inflation à rester élevée plus longtemps » mais dans le cas contraire, « cela risque de provoquer davantage de turbulences financières ».

Joe Biden donne son feu vert au projet Willow

Les journaux américains dressent également un premier bilan de la décision de Joe Biden, qui a donné son feu vert ce lundi au projet pétrolier Willow en Alaska. Un bilan plutôt sombre selon Politico, qui affirme que « Biden irrite ses alliés et ne parvient pas à apaiser ses détracteurs avec son compromis sur le pétrole de l’Alaska ». Le média ajoute que « les critiques de droite et de gauche l’utiliseront probablement comme un angle d’attaque jusqu’au jour de l’élection ».

Ce revirement de Joe Biden « s’explique par une crise énergétique mondiale et une pression intense de la part des législateurs de l’Alaska », estime le New York Times. Même son de cloche du côté d’Anchorage News, qui précise que « de nombreux chefs autochtones, hommes politiques et groupes d’affaires d’Alaska ont exercé d’intenses pressions pour obtenir l’approbation du dossier ».

