États-Unis: au grand festival South by Southwest, la banqueroute de SVB plombe le moral

À cette grand-messe de l’innovation et de la création, South by Southwest, qui se déroule actuellement à Austin, au Texas, la grande majorité des start-up participantes a son argent dans cette banque.

Avec notre envoyé spécial à Austin, Thomas Harms

Dès vendredi, sur scène, des dirigeants de start-up et les investisseurs répondaient aux questions sur la faillite de SVB, et regardaient avec anxiété leur téléphone, d’autres ont carrément annulé leur participation au grand festival américain de la création, de l'audiovisuel - créé en 1987, il réunit près de 280 000 personnes de plus de 100 pays. Le festival s'est ouvert le 10 mars. Le jour même, la Silicon Valley Bank, spécialisée dans les jeunes entreprises, 16e banque des États-Unis, faisait faillite.

« Il y a deux semaines, on a justement mis notre argent dans SVB, et jeudi on apprend qu’on n'a plus rien. C’est la merde, confie Simone May, fondatrice de Clutch, une plateforme de marketing pour les créateurs. Nous étions en état de choc ! C’est la 16e banque du pays, c’est la banque de 40% des start-up. Ca aurait été catastrophique si tout cet argent avait disparu. » Le gouvernement fédéral a promis dimanche que les fonds des épargnants à la SVB à la Signature Bank, elle aussi touchée, resteraient accessibles.

La ville texane d’Austin se positionne depuis des années comme l’alternative à la Silicon Valley (Californie). Elle a attiré beaucoup de start-up et d’investisseurs, mais tous ont conservé leurs fonds dans la banque californienne SVB.

« Je n’y ai pas cru !, admet Gaurav Khandewal, le fondateur de Velostics, une plateforme de réservation d’entrepôts. J’étais sur un groupe What’sApp avec un millier de patrons de boîtes, tous clients de SVB. On se disait, si cela se passe avec cette banque, toutes les autres banques vont couler. »

Dans une adresse télévisée avant l’ouverture de Wall Street, le président américain avait annoncé l’ouverture d’un programme d’urgence de prêt.

