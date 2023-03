Mexique: le «spring break» marqué par des appels des États-Unis à ne pas voyager

Alors que commencent les vacances de printemps pour des milliers de jeunes Américains, le fameux spring break, quelques jours après le kidnapping de quatre touristes américains et le décès de deux d’entre eux, le département de sécurité publique du Texas a déconseillé aux ressortissants américains de se rendre au Mexique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Le pic d’affluence des vacanciers du spring break commence et va se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mars. Le Mexique est la destination favorite pour ces vacances synonymes de voyages à la plage pour des milliers d’étudiants des universités, et de fêtes interminables pleines d’excès.

► À écouter aussi : Mexique, le fléau de la violence

Les grands hôtels tout compris sur la côte du Quintana Roo occupent les premières places des sites de recommandations pour les vacances de printemps. Alors l’alerte de sécurité émise par le Texas ne préoccupe pas le moins du monde Jesus Almaguer, le président de l’association des hôtels de Cancun. « Nous n’avons pas vu de baisse significative, assure-t-il. Nous parlons de 34 000 touristes sur ce segment de marché, ce n’est pas tant que ça. Ça se dilue plutôt bien dans les 135 000 chambres que nous avons dans l’État. »

Le 3 mars, quatre Américains ont été enlevés par des trafiquants de drogue présumés dans la ville frontière de Matamoros dans l'État de Tamaulipas, dans le nord-est du pays. Deux d'entre eux ont été tués, un troisième blessé par balle et une passante a été tuée lors d'échanges de coups de feu.

« Plus sûr que les États-Unis »

Cette région a reçu 19 millions de touristes, en 2022, majoritairement venus des États-Unis. Et la hausse de l’insécurité au Mexique reste un tabou du secteur. « Ça n’a pas d’influence car notre stratégie est de définir exactement là où il y a de la violence, explique-t-il. Nous ne le nions pas, mais l’endroit où elle se trouve le problème de la violence au Mexique est aussi loin de Cancun et la Rivera Maya que de New York. »

Interrogé lundi sur les mises en garde de Washington concernant les voyages au Mexique, le président Andrés Manuel Lopez Obrador a déclaré que son pays était « plus sûr que les États-Unis et il n'y a aucun problème pour voyager en toute sécurité au Mexique ».

Au Quintaroo, le tourisme est l’une des activités principales. Elle représente environ 12% du PIB de l’État.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne