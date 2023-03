Cinéma: «Un varón» de Fabián Hernandez, «un homme ne pleure pas»

Ce mois de mars, sortent sur les écrans français trois films colombiens découverts au Festival de San Sebastian l'an dernier. Trois histoires d'adolescents des rues, trois problématiques et trois regards de cinéastes. Un varón de Fabián Hernandez ouvre le ban ce mercredi 15 mars, suivi de Eden d'Andrés Ramirez Pulido et de Los reyes del mundo de Laura Mora à la fin du mois. Un varón, « un mâle », questionne et dénonce un rapport toxique à la masculinité et à la violence.

Publicité Lire la suite

Carlos promène ses fringues trop grandes pour lui, balançant les épaules, mains dans les poches. Silhouette menue et fin visage discrètement tatoué, le jeune garçon erre entre le foyer où il est accueilli -celui du père Javier de Nicolo à qui le film est dédié- et son quartier de Santa Fé dans le centre de Bogota, défoncé par les bulldozers, où sa sœur l'héberge parfois.

Le film, présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes l'an passé, s'ouvre de façon documentaire sur des jeunes du foyer qui expliquent face caméra ce que c'est d'être un mec, un mâle, un vrai. La rue vous force à être un dur, elle vous mange, « elle a des tentacules qui absorbent » ; soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer... Dans cet univers de balèzes au vocabulaire hyper sexué, qui jouent des muscles et des haltères, regardent des vidéos pornos la nuit, jouent du revolver comme d'autres de la playstation, on sent Carlos mal à l'aise. Lui aussi joue au dur, se fait raser la tête « comme un homme ». Mais il rêve également de passer Noël avec sa mère -en prison- et sa sœur Nicole -qui se prostitue-, se dessine des lèvres sur un miroir avec le rouge à lèvres de sa sœur. Une ambiguïté que le film suggère, sans forcer le trait. Carlos doute, se cherche.

Un film catharsis

Aucun des acteurs du film n'est un comédien professionnel. Ce sont tous des jeunes du quartier et il a fallu demander aux bandes qui le contrôlent la permission de filmer, explique le réalisateur. Dilan Felipe Ramirez Espitia, rencontré à un concert de rap, est Carlos et il est étonnant, comme les autres. Les dialogues sont improvisés au fil de l'action, le réalisateur donnant quelques indications de mise en scène et de contexte. Je dirais que « le personnage de Carlos est un mélange entre mon passé et le présent de Felipe », explique Fabián Hernandez, qui connaît cet univers pour en avoir fait partie, et en être sorti.

Ce premier film, mûri dans de précédents courts métrages et porté pendant dix ans, a été une sorte de catharsis pour lui. Il s'agissait de porter et proposer un autre regard sur ces jeunes. Le dispositif devait être simple : la caméra est attentive aux visages et aux sentiments. « Je voulais disposer uniquement d’une caméra sur un trépied. Nous avions besoin de temps pour que les personnages s’alignent avec leurs émotions. » Laisser les larmes venir, la tristesse s'installer. Comme dans cette scène, la nuit de Noël, où des enfants perdus sont assis en silence autour d'un feu, au milieu des ruines.

Le refus de sublimer la violence

Fabian Hernandez connaît ces rues par cœur, ses parents vivent dans le quartier ; il savait où installer sa caméra comme dans ce plan où ses amis de la pension consolent Carlos, assis sur le trottoir, et lui proposent d'aller faire un peu de « business » avec eux. Derrière eux, sur le mur, une peinture des trois Rapetou, les chiens voleurs de Disney. Carlos ne vole pas, ne se drogue pas, mais doit traficoter pour subvenir aux besoins de sa mère en prison et sortir sa sœur de la rue. La famille, une bouée à laquelle tous s'accrochent, quand ils en ont une. La famille, la religion, la virilité... des valeurs que le réalisateur interroge.

Pour devenir un vrai mâle, Carlos va devoir faire ses preuves, jusqu'à l'épreuve ultime, tuer quelqu'un. « C'est pas plus difficile que d'ouvrir une boîte de sardine », lui assure son dealer. La violence cependant reste le plus souvent hors champ. Pas question de filmer ce dont les jeunes sont abreuvés à longueur de journée, assume Fabián Hernandez : « dans mon film, il n’allait pas y avoir de morts ni de sublimation de la violence. » Il préfère filmer les jeunes, garçons et filles, chantant à tue-tête et dansant sur leur hymne, celui des gamins de la rue : « J'ai un ange qui me protège... parfois je traverse un quartier en pleine fusillade et il est derrière moi... » de Tego Calderón.

Questionner ces valeurs et proposer un autre regard, ouvrir le champ des possibles, c'est le propos de Fabián Hernandez. Et le message passe, magnifiquement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne