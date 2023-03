À la Une: attaques de groupes criminels dans le nord-est du Brésil

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

« Aux premières heures de la matinée de jeudi, plusieurs municipalités ont été une fois de plus la cible de criminels », écrit Folha de São Paulo, et cela fait trois nuits que ça dure dans cet État de Rio Grande do Norte. Plus d’une trentaine de villes ont été visées. « Les incendies de dépôts de pneus, de voitures et de bus, de machines agricoles et de transports scolaires n’ont pas été empêchés », malgré, souligne Estadao de São Paulo, l’arrivée mercredi « d’une partie des 220 hommes de la Force nationale promis mardi par le ministère de la Justice ». Dans les États voisins, certaines villes, craignant que les attaques ne les touchent, ont décidé de fermer les écoles, écrit O Globo. « La sécurité publique est du ressort des États », rappelle Estadao de São Paulo, « mais aucun d’entre eux ne dispose des ressources nécessaires pour faire face à des organisations qui, dans le cadre d’une nationalisation et d’une internationalisation accélérées, se ramifient de manière sophistiquée à travers diverses sphères de la société civile, des marchés et de l’État ».

Les ordres, selon Estadão, viendraient du pénitencier d’État Rogerio Coutinho Madruga, dans le Grand Natal, où l’un des fondateurs de l’organisation criminelle, le Syndicat du crime, purge une peine de prison. Un message circulant sur WhatsApp, écrit le journal, « prétendument émis par le Syndicat, "justifie" la sauvagerie comme réaction à des conditions de détention "dégradantes" », et demande leur amélioration. Selon Estadão, le groupe a offert 5 000 reals par personne, soit 900 euros, pour encourager les attaques. Des attaques qui, rappelle O Globo, se sont déjà produites à São Paulo en 2006, dans le Cerea en 2019, à Manaus en 2021. « Les gouvernements se succèdent et le problème n’est pas résolu », se désole le quotidien. Le problème vient des prisons, affirme Estadão, des prisons qui « ces dernières décennies sont devenues de véritables incubateurs de criminalité » : « Chaque année, des foules de pauvres diables sont envoyés dans ces "donjons médiévaux" et, après avoir suivi les rituels de l’académie du crime, sont réinjectés dans la société en légions plus rancunières, plus violentes et plus organisées. Au lieu de réintégrer les criminels dans la société, les prisons soumettent la société au crime ».

Au Guatemala, arrestation de l’ancien chef du parquet spécialisés dans les affaires de droits humains

Au Guatemala, l’ancien chef du parquet spécialisés dans les affaires de droits humains du ministère de la Justice, Orlando Lopez, a été arrêté dans sa maison, écrit La Republica. L’ancien procureur est accusé, précise La Hora, d’abus d’autorité, et d’avoir réalisé « des actions illégales », par exemple avoir commencé à travailler comme avocat avant de démissionner du ministère.

Prensa Libre rappelle que c’est Orlando Lopez qui avait obtenu la condamnation de l’ancien dictateur Efrain Rios Montt, qui a dirigé le pays de 1982 à 1983, la période la plus sanglante de la guerre civile. Le quotidien rappelle que la Fondation contre le terrorisme, qui poursuit l’ex-procureur, a été créé pour justement aider les militaires retraités suspectés de crimes contre l’humanité pendant cette période. Et elle a été accusée de persécuter les juges, les magistrats, les procureurs et les opérateurs de la justice qui se sont distingués dans la lutte contre la corruption, forçant certains à l’exil.

Nouvelle aide pour une banque américaine

Aux États-Unis, onze banques américaines versent un total de 30 milliards de dollars de dépôts dans l'établissement en difficultés First Republic, après les défaillances de Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate.

« Une autre aide pour le secteur bancaire », titre en Une le Boston Globe, même chose en une du Wall Street Journal : « De plus grosses banques agissent pour aider la First Republic », ou du Financial Times : « Les banques essaient de rassurer les investisseurs et les régulateurs après le retrait de dépôts ». Le Wall Street Journal parle d’ailleurs d’un « effort extraordinaire pour protéger tout le système bancaire d’un vent de panique généralisé », remarquant qu'il ne s'agit pas là, comme lors de la crise de 2008, de banques qui en achètent d’autres. Mais cette décision, selon le journal, « ne permettra peut-être pas pour autant de dissiper des craintes sur les risques encourus par des banques plus petites » : « les grosses banques ne peuvent pas systématiquement aider celles qui sont en difficulté ». Le Washington Post de son côté revient sur l’aide fédérale qui a précédé celle des banques, et souligne « l’ironie d’entendre des personnalités du secteur de la technologie, après s’être plaintes pendant des années du gouvernement en affirmant que c'est lui le problème, réclamer soudain une intervention fédérale massive ». Pour le journal, « si les banques veulent une aide fédérale, elles doivent accepter une régulation fédérale ».

En Haïti, le complexe hôtelier Wahoo Bay Beach attaqué et vandalisé

Dans la soirée de mercredi, écrit Le Nouvelliste, « des individus armés ont envahi l’un des plus anciens hôtels de plage du pays, Wahoo Bay, situé sur la côte des Arcadins (…) : les malfrats ont intimidé les employés, saccagé les installations et emporté du matériel », des équipements de cuisine et des lits, entre autres. Les pilleurs, raconte le journal, sont partis vers deux heures du matin, à l’arrivée de deux blindés de la police. Selon la présidente de l’Association touristique d’Haïti, Raina Forbin, « depuis plusieurs mois des individus profèrent des menaces contre des propriétaires d’établissements hôteliers et des particuliers de la principale zone touristique du pays », et « les autorités étaient averties ». Et Raina Forbin d’estimer qu’il « sera difficile d’attirer des investisseurs dans cette zone, lors d’une éventuelle reprise de l’économie, si ce problème n’est pas résolu ».

Le National de son côté rapporte une « reprise progressive des activités scolaires malgré la persistance de l’insécurité ». À Port-au-Prince, « après plusieurs jours de fermeture dus à la progression du banditisme au centre-ville, des établissements scolaires ont timidement rouvert leurs portes », écrit le journal. Qui remarque que « plus loin, des zones comme Bel-Air, Bas-Delmas, Sans-Fil sont presque infréquentables à cause des brutales incursions des malfrats. Aussi, les élèves du lycée Anténor Firmin ont manifesté leur mécontentement après que des individus ont enlevé deux de leurs professeurs ». Des lycéens qui demandent au ministère de l’Éducation d’agir pour « garantir leur droit à l’éducation ».

