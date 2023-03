Brésil: des attaques de gangs entraînent une vague de violence dans le Nord-Est

L’État de Rio Grande do Norte est sous le coup d’attaques de gangs criminels depuis quatre jours. Une vingtaine de villes ont déjà été touchées, perturbant le fonctionnement des transports publics, de la collecte des déchets, mais aussi des hôpitaux et des écoles. Un cabinet de crise a été ouvert pour contenir ces violences.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Des incendies de transports et bâtiments publics, de commerces, de véhicules. Cela fait maintenant quatre jours que les habitants du Rio Grande do Norte se réveillent avec l’odeur de la fumée et les images de la situation chaotique dans leur État.

Natal, Mossoró e Parnamirim : les trois plus grandes villes ont dû suspendre certains services de base et fermer écoles et hôpitaux. Selon les autorités locales, les attaques seraient commanditées par les membres du « Syndicat du crime », une faction criminelle régionale, en protestation aux conditions de détention dans les prisons locales.

Envoi de plus de 200 policiers

Le ministre de la Justice, Flavio Dino, a déjà annoncé l’envoi de plus de 200 policiers de la force nationale et des renforts pourraient arriver ces prochains jours. « S’il est nécessaire d’envoyer 400, 500, 600, 800 policiers pour soutenir l’État du Rio Grande do Norte, nous le ferons. Car nous ne permettrons pas que des territoires soient abandonnés aux factions criminelles. Nous sommes solidaires du peuple de Rio Grande do Norte et de son gouvernement », a-t-il déclaré.

Le ministre a également envisagé l’envoi de l’armée si la situation ne se stabilisait pas ce week-end. Pour le moment, près de 70 suspects ont été arrêtés ainsi qu’un grand nombre d’armes et d’explosifs.

►À lire aussi À la Une: attaques de groupes criminels dans le nord-est du Brésil

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne