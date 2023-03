L’ex-président américain Donald Trump fait son retour sur Facebook

C’est le retour de Donald Trump sur l’un des principaux réseaux sociaux. Pour la première fois depuis son exclusion en janvier 2021, l’ancien président a publié un message sur Facebook.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est un retour à la fois attendu, par ses partisans et redouté, par ses adversaires. Il tient en trois mots. Trois petits mots. « I’m back ». Je suis de retour. Et une courte vidéo, qui date du soir de son élection en 2016. « Désolé de vous avoir fait attendre. Des affaires compliquées. Compliquées », y déclare-t-il.

Facebook avait annoncé fin janvier que son compte serait rétabli. La plateforme de vidéos en ligne YouTube, une autre société du groupe Meta venait de le faire quelques heures avant ce retour, tout en précisant que ses règles sur les contenus s’appliqueraient à l’ancien président.

Un univers familier

Donald Trump est donc de retour dans un univers qu’il maîtrise à merveille. On savait que c’était en préparation et que son équipe réfléchissait à la meilleure manière d’effectuer ce retour en dehors de son réseau quasiment personnel Truth social auquel il se cantonnait jusqu’ici. C’est donc sur le réseau le plus utilisé au monde que ce premier message est posté.

Le réseau de Mark Zuckerberg grille la politesse à celui d’Elon Musk, Twitter, historiquement le préféré de l’ancien président et qui entend le redevenir. La référence aux affaires compliquées renvoie évidemment aux multiples enquêtes judiciaires dont Donald Trump fait l’objet. Et il se dit manifestement que la meilleure défense, c’est l’attaque. Et ce message est une première salve.

► À lire aussi:

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne