Equateur: séisme meurtrier dans le sud du pays et au Pérou

Un violent tremblement de terre d’une magnitude de 6,5 sur l’échelle de Richter a provoqué la mort d’au moins 16 personnes au sud de l’Equateur et une au Nord du Pérou dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été ressenti dans 13 des 24 provinces équatoriennes et le président Guillermo Lasso a lancé un appel au calme.

avec notre correspondant à Quito, Eric Samson

L’épicentre du séisme a été localisé dans la petite ville de Balao, de 28.000 habitants, à deux heures du port de Guayaquil. Il s’agit d’une zone entourée de mangroves qui a probablement limité la force des ondes superficielles, la seule bonne nouvelle de la soirée.

Les dégâts ont pourtant été importants, notamment dans le sud du pays. Plus d’une douzaine de personnes sont mortes dans la province del Oro où un quai s’est effondré dans la mer à Puerto Bolivar. Dans la ville de Cuenca, une maison n’a pas résisté à la secousse. Ses murs sont tombés sur des voitures garées dans la rue, tuant au moins une personne. Près de 60 maisons ont été détruites ou endommagées ainsi que 17 écoles, plus de 30 centres de soins et un pont dans le Nord du pays, selon un bilan encore provisoire en début de soirée.

Le Pérou également touché

Une petite fille de quatre ans est également morte dans la ville péruvienne de Tumbes. Le président équatorien Guillermo Lasso a lancé un appel au calme et visité certains des quelque 160 blessés soignés dans les hôpitaux de Guayaquil, Cuenca et Machala.

He recorrido todos los territorios afectados por el sismo de magnitud 6.5. Estaremos con todo el Gabinete atendiendo, de manera inmediata, esta emergencia. #CruzadaPorElEcuador pic.twitter.com/gz9iIoEQil — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 19, 2023

Des fonds ont été débloqués d’urgence pour lancer la réparation des routes et des infrastructures endommagées alors que la population va passer la nuit dehors par peur des répliques.

Le souvenir du séisme dévastateur qui a secoué l'Equateur en 2016 est encore frais dans les esprits. Avec une magnitude de 7,8, le tremblement avait fait 673 morts et détruit des villages côtiers. Les pertes avaient été estimées à plus de trois milliards d'euros, précise l'Agence France presse.

« C'est une magnitude relativement élevée pour (...) le pays », a expliqué dans une interview accordée à la radio locale FM Mundo Mario Ruiz, directeur de l'Institut géophysique équatorien, à propos de ce dernier séisme. « Dans la région du golfe de Guayaquil, nous avons eu depuis 2017 (...) environ deux tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 5,0 par an », a-t-il rappelé.

