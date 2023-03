À la Une: Donald Trump bientôt inculpé?

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, toute la presse se pose la question : Donald Trump va-t-il être arrêté et inculpé, comme il l’a annoncé, ce mardi ? L’affaire, c’est celle du paiement supposé de l’ancien président, en 2016 – avant sa victoire – de pots de vins à une actrice de films pornographique avec qui il aurait eu une liaison.

Si elle a lieu, ce serait « la première inculpation », titre The Hill, « d’un ancien président, et pour un délit sérieux ». Selon les avocats de Donald Trump, « il se rendra pour éviter d’être arrêté », ce qui, explique le site d'information, « lui évitera d’être amené jusqu’à un fourgon, menottes aux poignets, alors que les caméras tournent et les flashs crépitent ».

Mais cela n’empêche pas le gouverneur de Floride Ron DeSantis, possible rival de Donald Trump pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, de dire que, pour sa part, il « reste à l’écart de ce "cirque"», note USA Today. Ce qui lui a attiré les foudres des partisans de Trump – même si, relève le New York Times, DeSantis a aussi attaqué le procureur en charge du dossier, Alvin Bragg, affirmant qu’il a un agenda « politique ». Attaque menée aussi, ajoute The Hill, par des députés républicains, « qui cherchent à décrire Alvin Bragg comme un procureur voyou qui a laissé les crimes augmenter considérablement dans la ville (New York), tout en poursuivant l’instruction d’un dossier "zombie" contre Donald Trump ».

La presse s’interroge sur ce qui va se passer si Donald Trump est inculpé, et la police de New York prend les devants, rapporte Politico : ses responsables ont rencontré ce lundi des membres des services secrets, et des responsables du bureau du procureur. « Nous surveillons les commentaires sur les médias sociaux, et la police veille aussi à ce que rien de répréhensible n’ait lieu dans la ville », a indiqué le maire. Pour les experts interrogés par le Boston Globe, « une inculpation de Trump ne représentera pas un test pour la démocratie », par contre « tout effort de Trump et ses alliés pour affaiblir ce processus sapera la confiance du public dans l’institution judiciaire, créant de nouveaux risques pour la démocratie deux ans après la tentative de Donald Trump de fomenter une insurrection et renverser une élection ».

► À lire aussi : Donald Trump appelle ses soutiens à manifester avant sa possible inculpation

L’État argentin prend le contrôle de l’opérateur privé d’électricité

En Argentine, l’État annonce une prise de contrôle temporaire de l’opérateur privé Edesur, chargé de distribuer l’électricité. Prise de contrôle de 180 jours, titre La Nacion, « après des coupures d’électricité massives ces deux dernières semaines, qui ont provoqué des pertes économiques et mis en danger la vie des personnes dépendantes d’appareils électriques ». Objectif de cette « intervention », écrit Pagina 12 : « "suivre et contrôler" l’exécution des travaux de maintenance et d’amélioration du service, après la détection de nombreux manquements au contrat de concession ». Le ministre de l’Économie, ajoute La Nacion, a également expliqué ce geste par « la décision imminente de Enel (le groupe italien qui contrôle Edesur) de vendre la compagnie, une situation générant une certaine incertitude ».

Clarin note que c’est un proche de la vice-présidente Cristina Kirchner, qui sera chargé du « contrôle ». Et, estime La Nacion, « on ne peut écarter l’idée que cette intervention a pour but de baisser le prix de l’entreprise, pour qu’elle termine entre des mains amies du gouvernement ».

► À lire aussi : Argentine: une panne d’électricité massive touche des millions de foyers en pleine vague de chaleur

Le ministre vénézuélien du Pétrole démissionne

Au Venezuela, démission du ministre du Pétrole, Tarek El Aissami, « au milieu d’un scandale de détournement au sein de PDVSA », la compagnie pétrolière publique. Démission « pour aider, accompagner et appuyer » les enquêtes, affirme le désormais ancien ministre cité par El Universal. « Depuis vendredi dernier », rappelle Tal Cual, « plusieurs hauts fonctionnaires de l’administration du président Nicolas Maduro ont été arrêtés, impliqués dans des faits de corruption liés à la possible disparition de trois milliards de dollars provenant de la vente de pétrole ». « J’ai l’absolue volonté d’aller jusqu’au bout pour démembrer ces mafias », dit Nicolas Maduro en Une de Ultimas Noticias, annonçant une restructuration de l'entreprise au plus haut niveau. Dans son éditorial, El Nacional n’est pas tendre pour le ministre démissionnaire : « avocat et criminologue, il n’avait pas la formation et les compétences nécessaires pour diriger l’industrie pétrolière ». Et cingle : « le gouvernement montre une fois de plus qu’il est incapable de protéger les principales ressources nationales sur lesquelles repose le budget du pays. D’autres démissions sont nécessaires ».

Enveloppes piégées en Équateur

En Équateur, plusieurs médias ont reçu des enveloppes piégées. Et la clé USB contenue dans l’une d’entre elles a explosé quand un journaliste l’a connectée à un ordinateur, ça s’est passé dans les locaux de la chaîne de télévision privée Ecuasiva, raconte El Universo. Le journal précise que les journalistes d'autres médias ont reçu des enveloppes avec le même type de dispositif. Dans Expreso, le porte-parole de l’ONG Fundamedios dit sa « grande crainte qu’il s’agisse d’un message politique » : « si nous le mettons dans le contexte d’instabilité, d’incertitude politique que vit le pays, il y a probablement des groupes qui veulent envoyer ce genre de messages de chaos ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne