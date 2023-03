À la Une: en Colombie, fin du cessez-le-feu avec le Clan du Golfe

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« La patience du président avec le Clan du Golfe a atteint ses limites », lance le magazine Semana. « Le cessez-le-feu bilatéral avec ce groupe qui se place en dehors de la légalité est suspendu », a écrit le président de gauche sur son compte Twitter. « Nous ne permettrons pas qu’ils continuent de semer la terreur parmi la population ».

Il avait décrété un cessez-le-feu depuis le 31 décembre dernier avec les principaux groupes armés du pays, y compris donc le Clan du Golfe, ce cartel qui tire l’essentiel de ses revenus du trafic de drogue. Mais le plan de « paix totale » voulu et promis par le président lors de sa campagne électorale l’an dernier connaît donc sa première grande crise, écrit la presse colombienne. En cause : une attaque à main armée contre la police ce dimanche, qui n’a pas fait de mort. Le Clan du Golfe assure avoir respecté ses engagements, rapporte Radio Caracol. Mais de fait, le cartel a continué ses activités illégales, constate El Tiempo, qui dans une analyse dénonce les « péchés originels » qui ont fragilisé le plan de la présidence. Les règles n’étaient « pas assez claires », selon le journal conservateur, car « comment applique-t-on un cessez-le-feu avec des narcotrafiquants ? ». Et puis aucune institution n’a finalement été chargée de vérifier non plus le respect de l’accord. Le journal appelle donc le gouvernement à tenter de reprendre une position de force sur le terrain face au cartel, pour les forcer ensuite à négocier sérieusement la fin de leurs activités.

Haïti : le gouvernement fait appel à l’armée contre les gangs

C’est à la Une du Nouvelliste. Le Premier ministre Ariel Henry l’a annoncé lors d’une visite sur une base militaire vendredi 17 mars. « Êtes-vous prêts à travailler de concert avec la police contre l’insécurité ? », a demandé le Premier ministre aux soldats. Cette décision intervient alors que les États-Unis « n’arrivent toujours pas à convaincre le Canada de prendre la tête d’une force multinationale pour tenter de rétablir la sécurité en Haïti », précise le Nouvelliste. Cette intervention internationale est demandée par Ariel Henry depuis plusieurs mois.

Haïti : 4,9 millions de personnes en insécurité alimentaire

4,9 millions d’Haïtiens sont en insécurité alimentaire, alerte la Coordination nationale pour la sécurité alimentaire dans le pays. Une situation qui empire, souligne l’agence Alterpresse. En cause : la volatilité de la monnaie haïtienne face au dollar, ce qui entraîne des hausses de prix importantes, et évidemment l’insécurité dans le pays, qui empêche les habitants de se déplacer pour aller travailler notamment.

États-Unis : Donald Trump inculpé ce mardi ?

L’ancien président américain va-t-il être inculpé, ou même arrêté ce mardi ? Cette question agite toute la classe politique américaine. Ce serait une première pour un ex-président américain. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir effectué de fausses déclarations concernant le financement de sa campagne électorale, et en particulier d’avoir donné de l’argent à une ancienne actrice de films pornographiques, Stormy Daniels, pour qu’elle ne révèle pas une relation extra-conjugale entre eux. Le paiement aurait eu lieu quelques semaines avant la présidentielle de 2016, rappelle la chaîne CNN sur son site internet. Donald Trump dément. Ce week-end, il a assuré sur les réseaux sociaux qu’il allait être arrêté, et il a appelé ses partisans à manifester pour le soutenir. Bon nombre d’élus républicains de poids lui ont rapidement apporté leur soutien. Le speaker de la Chambre des représentants dénonce un potentiel "abus de pouvoir », tandis que d’autres élus du même parti parlent d’une enquête menée dans un but politique, rapporte le New York Times. De quoi détourner l’attention du fond de l’affaire, estime CNN.

Une éventuelle inculpation de Donald Trump aurait évidemment une influence sur la campagne de celui qui est déjà candidat pour la présidentielle de 2024. Pourtant, ce dossier n’est ni le seul ni le plus grave des démêlés judiciaires auxquels est confronté Donald Trump, écrit encore la chaîne. S’il était inculpé dans plusieurs affaires, par exemple dans celle des émeutes du 6 janvier 2021 contre le Capitole, il serait difficile pour lui de rester crédible dans la course à la présidentielle, juge CNN.

En Équateur, « la routine prend le dessus, malgré le drame »

C’est le titre qui s’affiche en Une du journal Expreso, après la mort de 15 personnes dans un tremblement de terre ce samedi, dont une petite fille au Pérou, tout près de la frontière entre les deux pays. Sur la première page du quotidien équatorien, on peut voir la photo d’un homme à vélo devant une maison effondrée.

« 85 % des victimes » venaient d’une province pauvre, dominée par l’économie informelle, et où les logements étaient déjà en mauvais état, explique le journal La Hora. Le président Guillermo Lasso a décrété l'état d'exception dans tout le pays. Objectif : accélérer les travaux de reconstruction après ce tremblement de terre de magnitude 6,8, rapporte ce quotidien national.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne