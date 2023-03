Amazon va supprimer 9 000 postes supplémentaires, 27 000 au total cette année

De nouveaux licenciements chez le géant américain du numérique et de la distribution Amazon. Ces suppressions de postes viennent s’ajouter à la vague qui touche actuellement les géants du numérique.

Avec notre correspondant à Wahsington, Guillaume Naudin

Ce sont 9 000 postes supplémentaires qui vont être supprimés ce printemps. Ils viennent s’ajouter aux 18 000 suppressions d’emplois décidées en décembre et en janvier. Total : 27 000 employés remerciés en quelques mois, ce qui fait pratiquement 9% des effectifs permanents d’Amazon.

Le géant de la distribution avait largement profité de la pandémie de Covid-19 et de la frénésie des Américains et du reste du monde pour les achats en ligne, mais le mouvement a clairement ralenti. La direction du groupe avait commencé par faire des coupes dans des secteurs moins rentables : les entrepôts, les assistants vocaux, les projets de livraison par drones ou les boutiques automatisées ou les ressources humaines.

Cette fois-ci, des secteurs qui rapportent davantage d’argent comme le stockage de données en ligne ou la publicité semblent devoir être touchés. Des postes ont été supprimés chez Twitch, le service de diffusion en ligne racheté il y a peu, et les travaux de l’immeuble de bureau en construction près de Washington viennent d’être suspendus.

Au dernier trimestre, Amazon n’a annoncé quasiment aucun bénéfice. Microsoft, Meta et d’autres géants du secteur ont aussi annoncé des suppressions d’emploi importantes. Et la faillite de la Silicon Valley Bank, la banque du secteur des nouvelles technologies, n’est pas non plus un signe encourageant.

