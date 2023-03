Cinéma: «Chili 1976», de Manuela Martelli, quand la vie bascule

Sur les écrans cette semaine, le film chilien - et premier long-métrage - de Manuela Martelli, Chili 1976. Un beau portrait de femme, magnifiquement interprété par Aline Kuppenheim qui nous ramène, à petites touches, dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du Chili.

Carmen semble comme ces poissons rouges qu'elle emporte dans leur bocal dans la maison de vacances familiale sur les rives du Pacifique. À l'étroit. La cinquantaine, silhouette longue et élégante, vêtements de couleurs ternes, elle fume cigarette sur cigarette, boit sec et avale cachet sur cachet... pour lutter contre sa migraine, pour dormir. La réalisatrice dit s'être inspirée d'une grand-mère un peu mystérieuse qu'elle n'a pas connue pour créer ce personnage. Femme de médecin, mère de deux enfants et grand-mère aimante, Carmen est une bourgeoise en apparence très conventionnelle qui collecte des vêtements pour les pauvres de la campagne, fait la lecture aux aveugles du village, mais sous ce vernis social et politiquement très conservateur, bouillonne autre chose. À petites touches, la réalisatrice Manuela Martelli et la comédienne qui prête chair à Carmen, fantastique Aline Kuppenheim, craquellent la carapace.

« Chili 1976», de Manuela Martelli, brosse le portrait d'une femme interprétée par Aline Kuppenheim, une bourgeoise parfaite maîtresse de maison, dont la vie va basculer. © Dulac Distribution

Nous sommes en 1976 au Chili, trois ans après le coup d'État militaire d'Augusto Pinochet, et la répression est féroce. C'est l'ouverture du film : l'arrestation d'une femme en pleine rue tandis que Carmen choisit la couleur des murs de son salon. Une goutte de peinture rose, la couleur choisie pour le mur - premier coup de canif à la carapace des conventions - tombe sur la chaussure de Carmen. Le contexte politique est la plupart du temps hors cadre, comme les cris de la femme arrêtée, ou allusif : c'est cette chaussure perdue, ce sont les informations en bruit de fond à la radio ou en couverture du journal. Ces corps qui apparaissent sur la plage ou cet homme étrange à l'accent argentin qui presse Carmen de questions... Ces discussions que l'on évite d'avoir en famille.

Carmen et sa famille semblent évoluer dans un univers presque parallèle jusqu'au moment où le prêtre et ami avec qui elle boit du cognac et déguste des kuchen (gâteaux), lui demande de l'aider à soigner un jeune garçon, Elias, qui a été blessé par balles. Elias est en fuite, poursuivi par les militaires. À Elias, Carmen racontera sa vocation frustrée de médecin parce que son père préférait la voir mariée. Pour Elias, elle prendra de gros risques.

Avec ce film issu de Cinéma en construction de Toulouse, Manuela Martelli, dont c'est le premier long métrage, réussit un joli tour de force. Avec une réalisation soignée et dans une esthétique très « années 70 », elle brosse un beau portrait de femme. On connaissait la jeune réalisatrice en tant que comédienne. Elle avait déjà partagé l'affiche avec la même Aline Kuppenheim dans le film Mon ami Machuca d'Andrès Wood. Manuela Martelli était alors une toute jeune adolescente. Dans ce film de 2004, qui raconte l'histoire d'une amitié entre enfants issus de classes sociales très différentes, le réalisateur tressait histoire intime et histoire politique de son pays. Un film qui a marqué l'irruption sur les écrans européens du « nouveau » cinéma chilien. Un cinéma qui est aussi une affaire de tribu puisque Andrès Wood est coproducteur de Chili 1976. Sélectionné à la Quinzaine à Cannes, et à Horizontes latinos à San Sebastian, Chili 1976 était également dans la sélection du festival Travelling. Il témoigne une nouvelle fois de la vitalité du cinéma chilien.

