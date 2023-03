Donald Trump appelle ses soutiens à manifester avant sa possible inculpation

Tous les yeux sont tournés vers le procureur de Manhattan dans l’attente d’une possible inculpation de Donald Trump ce mardi 21 mars, pour une affaire de paiement - avant sa victoire en novembre 2016 - à une actrice de films pornographiques avec qui il aurait eu une liaison. Ses appels à manifester ont été suivis de peu d'effets.

Publicité Lire la suite

Samedi, l’ancien président, qui dénonce une « chasse aux sorcières », appelait ses partisans à manifester. Lundi, certains d’entre eux ont entendu son appel et se sont rassemblés à New York pour le soutenir. Rassemblés sous les fenêtres du procureur de Manhattan, ils étaient au final moins nombreux que redouté, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Une poignée de membres du club des jeunes républicains new-yorkais. Un nombre limité par choix, insiste Gavin Wax, organisateur du rassemblement. « On a décidé de ne pas faire de grande manifestation pour être sûrs de ne pas être dépassés ou qu’il y ait des dérapages et qu’on nous le reproche après », affirme-t-il.

Pour lui, comme pour de nombreux trumpistes, l’imminence d’une inculpation visant l’ancien président dans l'affaire Stormy Daniels est une chasse aux sorcières. « C’est politique, assure-t-il. Et je pense que s’il est inculpé, ce sera un moment charnière de l’histoire de notre pays qui nous portera atteinte en tant que société libre. »

« Je pense qu’ils ont peur que Donald Trump gagne, défend un autre partisan de l'ex-président. Les démocrates lui mettent la pression pour des raisons purement politiques. » Ces Républicains assurent qu’ils continueront de défendre Donald Trump.

L’appel à manifester lancé par l’ancien président avait poussé les autorités new-yorkaises à renforcer la sécurité pour éviter tout scénario similaire aux émeutes du 6-Janvier. Un scénario peu probable selon certains New-Yorkais. « Ici, c’est New York, La police ne tolérera aucune manifestation violente. Ce ne sera pas le Capitole ! » Les autorités, en tout cas, surveillent de près les forums et groupes de trumpistes en ligne où les appels à la violence se multiplient.

À couteaux tirés avec Ron DeSantis

Le milliardaire républicain a aussi appelé ses partisans à protester ce mardi dans cette affaire Stormy Daniels. Rendez-vous a notamment été fixé devant sa résidence de Floride, à Mar-a-Lago. Mais, même dans son bastion, ses partisans se disent de plus en plus lassés par Donald Trump, selon notre correspondant à Miami, David Thomson.

Un partisan de Donald Trump à Mar-a-Lago, le 20 mars 2023. AP - Lynne Sladky

Donald Trump se comporte comme un enfant, il est embarrassant, explique Chris, 39 ans, qui a pourtant voté pour lui aux deux dernières élections présidentielles. Mais cette fois, c’en est trop. Un ancien président qui risque d’être arrêté pour avoir versé de l’argent à une ancienne star du X comme Stormy Daniels pour acheter son silence avant l’élection de 2016, cela fait vraiment trop désordre pour Chris. Ce DJ de Fort Lauderdale, près de Miami, estime qu’il est temps de tourner la page Trump pour passer la main à Ron DeSantis, l’ultra-conservateur, gouverneur de Floride de 44 ans qu’il verrait mieux en candidat républicain à la présidentielle. « Il y a une chose qui me plaît chez Ron DeSantis, c’est que lui, il n’a aucun scandale lié à une ancienne star du X avec laquelle il se serait envoyé en l’air. Et ça, c'est important pour un président. Et je crois qu’on va réaliser que de plus en plus de gens sont fatigués que les problèmes de Donald Trump soient les problèmes du pays », estime-t-il.

Et cette possible inculpation ne fait que renforcer sa rivalité avec Ron DeSantis. Donald Trump reproche au gouverneur de Floride son manque de soutien dans cette affaire. Lui affirme que cela ne le concerne pas.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne