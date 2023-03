Joe Biden classe comme espaces protégés deux gigantesques territoires du Nevada et du Texas

Deux jours après son feu vert à un projet contesté de forage pétrolier en Alaska, le président américain va classer, ce mardi 21 mars, comme « Monuments nationaux » protégés deux gigantesques espaces naturels et envisage de créer un sanctuaire marin dans le Pacifique, selon la Maison Blanche.

Joe Biden cherche-t-il à faire oublier le tollé provoqué par l'accord donné au grand projet d'extraction pétrolière dans le nord-ouest de l'Alaska, annoncé comme dévastateur pour l'environnement ? Le président démocrate doit annoncer ce mardi 21 mars le classement comme « Monuments historiques » de deux espaces naturels, l'un au Texas, l'autre au Nevada.

Le président américain, qui doit s'exprimer dans la journée lors d'un événement consacré aux ressources naturelles du pays, va ainsi protéger le territoire d'Avi Kwa Ame au Nevada, qui est un lieu sacré pour les tribus amérindiennes locales, et celui de Castner Range au Texas, soit une surface totale de plus de 2 000 kilomètres carrés, a indiqué l'exécutif dans un communiqué.

Le statut de « Monument national » confère aux lieux ainsi désignés une protection contre tout nouveau projet de développement économique ou immobilier, en raison de leur intérêt naturel ou historique. Il est aussi synonyme de retombées touristiques.

Jamais autant de territoires placés sous protection depuis 60 ans

Joe Biden va également engager une réflexion sur la création d'un sanctuaire marin autour des « îles lointaines du Pacifique », un ensemble de sept îles et atolls abritant une riche faune et flore marines.

Le démocrate de 80 ans a « placé sous protection pendant la première année de son mandat plus de territoires et d'espaces aquatiques que tout autre président depuis John Fitzgerald Kennedy », a assuré la Maison Blanche. Elle rappelle par ailleurs que Joe Biden a fait voter « la plus ambitieuse loi climatique » de l'histoire américaine, pour soutenir en particulier la transition énergétique.

