Les rassemblements de soutien à Donald Trump tombent à plat

L’ancien président risque l’inculpation à New York, accusé d’avoir payé une actrice porno pour taire leur relation. Il a donc appelé ses partisans à manifester pour le soutenir. Peu de monde à répondu à l'appel.

Avec notre envoyé spécial à Mar-a-Lago (Floride), David Thomson

Depuis deux jours, elle dort ici, au bord de la route, en face de Mar-a-Lago, le club privé de Donald Trump. Debbuie est installée à l’arrière de son SUV bardé de drapeaux à la gloire de l’ancien président qui risque aujourd’hui l’inculpation à New york. Mais cette quinquagénaire, employée de banque, en est convaincue : cette affaire d’argent versé à une actrice porno ne serait selon elle qu’une manipulation politique de plus : « Ils font ce qu’ils peuvent pour empêcher Trump de se représenter. Parce que rien ne leur plus peur que cela », pense-t-elle.

Ils sont motivés, mais peu nombreux, à peine quelques dizaines, sur ce bout de terre au bord de l’eau, à protester contre l’éventuelle inculpation de leur ancien président. Sous son immense drapeau Trump, Colton, 18 ans, avoue sa déception devant cette faible mobilisation. Mais si Trump est arrêté, dit ce lycéen, ce sera l’explosion.

« Les gens seront furieux, prévoit-il, il y aura des protestations massives. Parce que s’ils arrêtent le président Trump, ça veut dire qu’ils peuvent tous nous arrêter ! »

Et derrière lui, Derrick un autre manifestant trumpiste acquiesce : s’ils l’arrêtent, jure-t-il, « j’irai en prison avec lui ».

Seule une quarantaine de partisans se sont rassemblés mardi devant sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, et quelques dizaines d'autres dans le froid new-yorkais lundi devant le palais de justice et la Trump Tower de la 5e Avenue, selon les décomptes de l'AFP.

