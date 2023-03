Mexique: une star du foot féminin forcée de quitter son club après un an de cyberharcèlement

La star mexicano-américaine du football féminin, Scarlett Camberos, lors d'un match face à Angel City, le 5 septembre 2022, à Los Angeles. © Harry How/Getty Images via AFP

Texte par : RFI

La joueuse de foot Scarlett Camberos a été forcée de quitter son club à cause d'un homme qui la harcèle en ligne et jusque dans la rue. Son club mexicain a annoncé mardi 21 qu'elle a décidé de rentrer aux États-Unis, où elle est née, et d'arrêter de jouer pour l'un des meilleurs clubs du Mexique, car le pays ne lui offre pas de protection suffisante face à son harceleur.