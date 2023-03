En Uruguay, mobilisation contre la réforme des retraites portée par la droite

Il n’y a pas qu’en France que les citoyens descendent dans les rues pour les retraites. En Uruguay, le PIT-CNT, l’unique centrale syndicale du pays, avait appelé à une journée de grève le mercredi 22 mars contre la réforme des retraites portée par la coalition de droite au pouvoir. Elle prévoit notamment de faire passer graduellement l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 65 ans.

Avec notre correspondant régional, Théo Conscience

« Nous ne travaillerons pas plus longtemps pour gagner moins ! » Les travailleurs de l'éducation, des transports, de la santé et du secteur bancaire ont débrayé, mercredi 22 mars à Montevideo, pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement uruguayen.

Devant le Parlement, les manifestants et l’intersyndicale ont dénoncé une réforme « criminelle », « impopulaire » et « injuste », qui sacrifierait selon eux les travailleurs et les secteurs les plus vulnérables de la société.

Un nouveau mode de calcul des pensions

En plus de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 65 ans, le texte prévoit notamment une convergence des régimes particuliers, un nouveau mode de calcul pour les pensions et un supplément solidaire pour les petites retraites. De quoi alimenter la bataille de chiffres entre partisans et opposants sur les éventuels gagnants ou perdants de cette réforme.

Adopté par le Sénat en décembre 2022, le texte est actuellement en débat à la chambre des députés, où la coalition de droite est majoritaire.

En amont de la mobilisation, le gouvernement du président Luis Lacalle Pou a défendu une réforme nécessaire à la viabilité du système mixte uruguayen, qui mêle répartition et épargne individuelle.

