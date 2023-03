L'immigration et Haïti au cœur des discussions entre Joe Biden et Justin Trudeau

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden rendent visite au premier ministre canadien Justin Trudeau et à son épouse Sophie Grégoire Trudeau, le jeudi 23 mars 2023, à Ottawa, Canada. © Andrew Harnik / AP

Le président américain Joe Biden est en visite au Canada les 23 et 24 mars 2023. Le président et le premier ministre canadien Justin Trudeau entament une série de discussions : accords économiques, l’intervention militaire en Haïti et notamment la question de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le Chemin Roxham serait désormais fermé. Il s’agit d’un point officieux de passage par lequel sont passés 40 000 demandeurs d’asile en 2022.