États-Unis: en meeting au Texas, Donald Trump dénonce une «chasse aux sorcières»

Aux États-Unis, Donald Trump a tenu meeting dans le Texas. Il s'agissait de son premier rendez-vous avec son public depuis le début de l’année, alors qu’on attend toujours la décision d’un grand jury de New York dans l’une des affaires le visant. L’ancien président avait annoncé lui-même, à tort, qu’il serait arrêté mardi 21 mars. Ce samedi 25 mars, il s'est montré provocateur et serein.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

« Une chasse aux sorcières et une enquête les unes après les autres » : devant une foule de partisans brandissant justement des pancartes avec la formule « chasse aux sorcières », Donald Trump est bien évidemment revenu sur ces problèmes avec la justice. « Ils n’ont rien sur moi ! Et pourtant, ils continuent encore et encore. La nouvelle arme utilisée par des démocrates hors de contrôle pour tricher aux élections, c’est d’enquêter sur un candidat ! », a-t-il lancé.

Après une semaine pleine de rebondissements et d’informations autour d’une présumée inculpation imminente par le procureur de New York, l’ancien président a multiplié les attaques contre ce qu’il appelle un système corrompu et à la solde des démocrates. Un moyen de mobiliser ses partisans : « En réalité, ce n’est pas moi qu’ils visent, c’est vous ! Et je suis sur leur chemin ! Et je vais continuer à leur barrer la route ! »

Hasard ou pas, Donald Trump tenait son meeting à Waco, une ville texane hautement symbolique, puisqu'elle a été le théâtre, il y a pile 30 ans, d’un affrontement meurtrier entre le FBI et une secte anti-gouvernement. Cet incident est considéré par les groupes d’extrême droite comme une preuve de la violence de l'État.

Il s’agit d’un choix de lieu tout à fait innocent, assure l’équipe du candidat républicain, qui écarte tout lien avec l’histoire chargée de cette ville.

