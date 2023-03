Etats-Unis: le Mississippi dévasté par des tornades, au moins 25 morts

Une série de tornades et d’orages meurtriers ont frappé le Mississippi, qui a commencé à évaluer les dégâts ce samedi. 25 personnes sont mortes et le bilan ne cesse de s’alourdir. Le gouvernement vient d'envoyer des renforts alors que les alertes météo restent en vigueur dans plusieurs États ce weekend.

Les dégâts sont impressionnants et s’étalent sur plus de 160 kilomètres dans l’ouest du Mississippi. En tout, une douzaine de tornades ont été enregistrées, accompagnées de violents orages et de grosse grêle. Dans certains comtés, des quartiers entiers ont été dévastés, rasés. Malgré les alertes émises par les autorités, des milliers de personnes se sont retrouvées prises au piège par ces tornades.

Le dernier bilan s'élève à 25 morts et des dizaines de blessés, selon les services d'urgence de l'État du Mississippi (MSEMA). Quatre personnes portées disparues « ont été retrouvées », ont-ils ajouté. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes.

Arbres arrachés, maisons rasées

À Rolling Fork, une ville de quelque 2 000 habitants dans l'ouest du Mississippi, des images montraient samedi matin des rangées entières de maison arrachées de leurs maigres fondations, des rues jonchées de débris et de voitures retournées sur leur toit. Deux semi-remorques étaient également entassés l'un sur l'autre. Les arbres ont été arrachés et des morceaux métalliques enroulés autour des troncs tandis que pour une maison, toujours debout mais vacillante, l'étage s'est écroulé.

Selon la chaîne ABC, au moins 13 personnes sont mortes dans le comté de Sharkey, ainsi que trois dans celui limitrophe de Carroll et deux autres dans celui de Monroe. Par ailleurs, un policier de Silver City, dans le comté d'Humphreys, a signalé à ABC le décès d'une personne. Dans l'Alabama, État voisin du Mississippi, les orages ont également été particulièrement intenses et un homme est mort après le retournement de sa caravane, a annoncé le bureau du shérif du comté de Morgan.

Les autorités s’attendent à de nouveaux orages violents et d’éventuelles tornades ce week-end. Les alertes météo restent en place. Depuis le début de l’année, plus de 280 tornades ont été enregistrées aux Etats-Unis. Un des chiffres les plus élevés de ces dernières années.

« Dégâts dévastateurs »

« C'est une tragédie », a déclaré sur Twitter le gouverneur de l'État, Tate Reeves, évoquant des « dégâts dévastateurs », après le passage de ces tornades qui ont parcouru le Mississippi sur plus de 150 km d'ouest en est. « L'échelle des pertes et dégâts est manifeste dans toutes les zones touchées aujourd'hui », a-t-il expliqué après s'être rendu à Silver City, l'une des villes frappées le plus durement. Le président américain Joe Biden a évoqué dans un communiqué des images « déchirantes », et souligné que l'Etat fédéral ferait « tout ce qu'il pourra pour aider », « aussi longtemps qu'il le faudra ».

Sur CNN, le maire de Rolling Fork, Eldridge Walker, a asséné: « ma ville n'existe plus ». Selon l'édile, plusieurs victimes ont été localisées et dégagées des débris de leurs maisons, pour être emmenées vers des hôpitaux et être soignées. « Les maisons qui ont été arrachées peuvent être remplacées, mais vous ne pouvez pas remplacer une vie », a encore déclaré Eldridge Walker. « Les pertes seront ressenties dans ces villes pour toujours », a tweeté le gouverneur Tate Reeves, demandant de prier pour les victimes et leurs familles.

Ces tornades du Mississippi sont assez classiques. La partie du Mississippi touchée fait partie de ce qu'on appelle la "Tornado Alley". Par contre, le dérèglement climatique a une influence sur ces évènements à plusieurs niveaux. Leur violence d'abord... Alix Roumagnac, présidenr d'une entreprise spécialisée dans la gestion du risque météorologique RFI

