Le Honduras établit des relations diplomatiques avec la Chine et rompt avec Taïwan

La présidente du Honduras, Xiomara Castro, à Santo Domingo en République dominicaine, le 25 mars 2022. (photo d'illustration) AP - Ariana Cubillos

Texte par : RFI 3 mn

La Chine et le Honduras ont établi des relations diplomatiques, dimanche 26 mars, moins de deux semaines après l'annonce d'une volonté de rapprochement entre les deux pays. Un revers pour Taïwan, qui perd encore un allié et dénonce les « coercitions et intimidations » de Pékin.