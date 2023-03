«Ça devient n’importe quoi»: aux États-Unis, le pourboire remis en question

Un restaurant cherchant des employés à New York, le 5 août 2022. © Andrew Kelly / Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Aux États-Unis, le système des pourboires est généralement un casse-tête pour les touristes et reste un passage obligé quand vous allez au restaurant. Mais avec l'inflation et les prix chers, de plus en plus d'Américains se posent la question avant de laisser un bonus.