États-Unis: tirs meurtriers dans une école de Nashville, dans le Tennessee

Au moins trois écoliers et trois adultes sont morts ce lundi 27 mars dans l'État du Tennessee (sud des États-Unis). Une femme a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville, avant d'être, elle aussi, abattue par la police.

Une jeune femme, munie d'« au moins » deux fusils semi-automatiques et d'un pistolet, a pénétré ce lundi matin dans l'établissement, une école chrétienne privée de Nashville nommée The Covenant School, et a ouvert le feu avant d'être abattue par la police.

Il pourrait s'agir d'une adolescente, a déclaré Don Aaron de la police de la ville, lors d'une conférence de presse. Il a également délivré le bilan suivant : au moins trois enfants et trois adultes sont morts, ainsi que l'assaillante.

Les pompiers avaient au préalable expliqué avoir « pris en charge plusieurs patients », blessés, sans donner plus de détails sur leur âge ou leur état. Le décès de trois enfants atteints par des tirs a été « constaté à leur arrivée à l'hôpital », ont ensuite confirmé des responsables du Centre médical universitaire Vanderbilt.

Plusieurs élus du Tennessee ont fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux. « Je suis dévasté et j'ai le cœur brisé face aux nouvelles tragiques de l'école Covenant », a notamment tweeté le sénateur républicain Bill Hagerty.

Une fusillade meurtrière de plus pour les États-Unis, un pays où environ 400 millions d'armes à feu sont en circulation. L'Amérique est fréquemment endeuillée par ce type de drames, y compris en milieu scolaire.

Le dernier en date ayant marqué les esprits à ce point s'était produit à Uvalde, au Texas, en mai 2022. Un jeune homme (18 ans) armé d'un fusil semi-automatique avait tué 19 enfants et deux enseignantes.

