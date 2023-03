Législatives à Cuba: des électeurs mitigés, une participation provisoire en hausse

REPORTAGE

Les Cubains étaient appelés aux urnes ce dimanche 26 mars pour renouveler l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, le parlement unicaméral du pays. 470 candidats étaient en lice pour les 470 sièges. Dans le système de parti unique cubain, aucun de ces candidats ne représente l’opposition. Le taux provisoire de participation est de 70,33%, selon le Conseil électoral national. Un chiffre plus important que la participation définitive aux dernières élections.

Avec notre envoyée spéciale à La Havane, Stefanie Schüler

Le pouvoir castriste a pour l’habitude de qualifier les élections de « grande fête populaire ». Mais après le vote, les sentiments des Cubains ont été pour le moins mitigés.

Qu’ils aient voté ou non ce dimanche, les habitants de la capitale sont d’accord sur un point : le pays traverse une grave crise économique, qui affecte durement les conditions de vie de la population. Et c’est précisément la raison pour laquelle cette mère de famille a voté pour les candidats communistes :

« Les députés ne vont pas réussir à améliorer la situation économique du pays du jour au lendemain. Mais je pense que le gouvernement fait des efforts pour résoudre cette crise, dit-elle. Aujourd’hui, Cuba est un pays différent de celui d’il y a cinq ou dix ans grâce aux mesures prises pour permettre l’entrepreneuriat privé ou pour améliorer l’offre d’emplois au sein des entreprises étatiques. »

Les moins de 30 ans peu intéressés par le scrutin

Cet étudiant n’est pas allé voter. Les campagnes électorales étant interdites à Cuba, il regrette ne pas connaître les candidats et critique l’absence de tout programme politique. Pour ce jeune, le Parlement n’est rien d’autre qu’une chambre d’enregistrement :

« À vrai dire, j’aimerais bien voter pour une personne qui me représente véritablement, pour une personne qui n’arriverait pas au Parlement pour obéir et dire oui à tout. Les Cubains de moins de 30 ans ou de 25 ans ne s’intéressent plus du tout aux élections. Les jeunes savent que rien ne changera, que tout continuera de la même manière, que ce ne sera donc pas une solution à leurs problèmes », témoigne-t-il.

Et l’étudiant de confier qu’il ne fera pas confiance aux chiffres d’abstention qui seront communiqués par le gouvernement.

