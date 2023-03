Brésil: Jair Bolsonaro est rentré au pays mais se trouve dans le collimateur de la justice

Après un séjour de trois mois aux États-Unis, Jair Bolsonaro, décidé à jouer un rôle politique important, est rentré tôt, ce jeudi 30 mars, au Brésil pour la première fois depuis sa défaite à la présidentielle contre Lula.

Publicité Lire la suite

L'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, chef de l'État brésilien de 2019 à 2022, est arrivé à l'aéroport international de Brasilia peu avant 7h (10h TU), à bord d'un vol commercial en provenance d'Orlando, en Floride. L'homme, objet d'une longue série d'enquêtes, s'expose à des poursuites judiciaires avec une éventuelle inéligibilité et un possible emprisonnement, tout en compliquant la donne politique pour son successeur de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva.

La plus récente des enquêtes menées à l'encontre de l'ancien chef de l'État porte sur son rôle dans les émeutes du 8 janvier contre les lieux du pouvoir à Brasilia, saccagés par des milliers de ses partisans. Les quatre autres portent sur des délits présumés durant son mandat: désinformation sur le système d'urnes électroniques ou sur le Covid-19. Jair Bolsonaro est également sous le coup de pas moins de 16 enquêtes au Tribunal supérieur électoral (TSE). Il pourrait être condamné à huit ans d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait de se présenter à la présidentielle de 2026.

200 sympathisants

Quelque 200 sympathisants l'attendaient, portant tous des drapeaux du Brésil autour de leurs épaules et chantant, au milieu d'un inhabituel déploiement policier, a constaté une journaliste de l'AFP. Mais Bolsonaro est sorti de l'aéroport sans s'adresser à eux. CNN Brasil a diffusé des images d'un cortège de véhicules quittant l'aéroport. « On attendait ce moment depuis longtemps », a déclaré à l'AFP-TV à l'aéroport, Eva Malgaço, employée d'un salon d'esthétique. « Il avait besoin de ce moment pour lui, d'être loin. En tant que patriote, j'ai approuvé son départ », a-t-elle ajouté.

Bolsonaro avait quitté le Brésil le 30 décembre, avant même la fin de son mandat, boycottant la cérémonie d'investiture de Lula le 1er janvier. « Je vais participer (à la vie politique) de mon parti, en apportant mon expérience », a-t-il dit mercredi soir à la chaîne CNN Brasil à l'aéroport d'Orlando. À 68 ans et après une défaite de moins de deux millions de voix qui l'avait plongé dans le mutisme, voire la dépression, Bolsonaro avait déclaré la semaine dernière son intention de « parcourir le pays », et « de faire de la politique » pour défendre les valeurs ultra-conservatrices au Brésil.

Ce retour est accueilli avec nervosité à Brasilia où la police militaire se tenait prête à fermer rapidement l'accès à l'esplanade des Trois-pouvoirs, au coeur de la capitale, comme à l'aéroport, en cas de débordements. Les supporters de Bolsonaro avaient été appelés sur les réseaux sociaux à l'accueillir nombreux. Le député du PL Gustavo Gayer a ainsi appelé à « un soutien solide » pour « ouvrir la voie d'un retour de Bolsonaro à la présidence ».

La séquence difficile de Lula

Le retour au Brésil de Bolsonaro intervient alors que le président Lula traverse une séquence difficile, moins de trois mois après son entrée en fonction. Après avoir contracté une pneumonie, il a dû reporter cette semaine une visite d'État en Chine sur laquelle comptaient ses conseillers pour redorer son blason à la suite de diverses polémiques et déclarations intempestives. Dès son arrivée, Bolsonaro devait se rendre dans les locaux du Parti libéral (PL), sous escorte de véhicules de la police militaire, comme tout ex-président. Il doit y être accueilli par Valdemar Costa Netto, le chef de ce parti sous les couleurs duquel il s'était présenté à la présidentielle, et par des députés, sénateurs alliés et ex-ministres.

(Avec AFP)

►À lire aussi : L’ex-président Bolsonaro rentre au Brésil et doit faire face à plusieurs enquêtes de justice

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne