Un grand jury à New York vote l'inculpation au pénal de Donald Trump

Un grand jury à Manhattan a voté pour inculper Donald Trump dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de films X en 2016, selon plusieurs médias américains. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président actuel ou ancien fera face à des accusations criminelles.

L'ancien locataire de la Maison Blanche devrait être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l'État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, pour le versement de 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels, rapporte notamment le New York Times et CNN. Cette somme aurait été versé à l'actrice pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale 10 ans plus tôt.

Au-delà du scandale que représente cette relation présumée, depuis des années, la justice cherche à déterminer si l'ex-président républicain de 76 ans s'est rendu coupable de fausses déclarations, une infraction mineure, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal. Il s’agit d’une des épines juridiques dans le pied de l’ancien président, qui rêve de « regagner » la Maison Blanche en novembre 2024.

Des affirmations de Donald Trump sur une supposée « arrestation » à la mi-mars

La presse bruissait de rumeurs début mars d'une possible inculpation du milliardaire républicain. Il avait réussi un coup d'éclat politique le 18 mars en affirmant sans la moindre preuve sur son réseau Truth Social qu'il serait « arrêté » et comparaîtrait devant un tribunal new-yorkais trois jours plus tard pour y être inculpé. Mais rien ne s'était passé. Le pays a attendu 10 jours cette possible mise en examen, un fait historique contre un ancien président américain.

De son côté, Donald Trump, qui nie « tout délit » et toute liaison avec Stormy Daniels, avait estimé dimanche et lundi que l'enquête était « morte », une « escroquerie » et une « ingérence électorale » orchestrées par des « voyous » avant la présidentielle de 2024. Ce jeudi, son fils Eric Trump abonde dans ce sens, il dénonce « un acte opportuniste visant un opposant politique en pleine campagne électorale ».

This is third world prosecutorial misconduct. It is the opportunistic targeting of a political opponent in a campaign year. — Eric Trump (@EricTrump) March 30, 2023

L'inculpation à venir de Donald Trump, une première aussi pour un candidat à la présidentielle américaine, plonge sa campagne dans l'incertitude. Le principal risque pour le candidat Trump est de se mettre à dos l'électorat républicain modéré et les indépendants.

