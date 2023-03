Alvin Bragg, le procureur progressiste qui a osé inculper Donald Trump

Portrait

Le procureur de Manhattan a inculpé officiellement l'ex-locataire de la Maison Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, pour une affaire de versement et de remboursement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films X Stormy Daniels.

Il était le tout premier magistrat afro-américain à la tête du parquet de Manhattan. Alvin Bragg, l'enfant de Harlem à la barbe sel et poivre bien taillée, est devenu ce vendredi 31 mars le pire cauchemar de Donald Trump, qui le traite régulièrement de « raciste » et « gauchiste ». Et le démocrate de 49 ans est entré dans l'histoire des États-Unis en inculpant pour la première fois un ex-président.

C'est loin d'être la première fois qu'il s'attire les foudres des républicains. Dès sa prise de poste en janvier 2022 à la suite de Cyrus Vance Jr., le procureur afro-américain classé comme progressiste fait de la criminalité des cols blancs son cheval de bataille. Meilleur exemple : il réussit à faire condamner l'entreprise familiale Trump Organization à 1,6 million de dollars d'amende pour fraude financière et fiscale.

« Équité et sécurité »

Alvin Bragg avait raconté en 2021 avoir été dans sa jeunesse « profondément marqué par la chaîne pénale, y compris en assistant à trois interpellations inconstitutionnelles, arme au poing, par le NYPD », la police de New York, dont le comportement à l'endroit des minorités noires et hispaniques a souvent été décrié. « Sans confiance, il ne peut pas y avoir de sécurité publique totale », avait lancé à la presse le juriste sorti de Harvard et qui a travaillé pour le procureur général de l'État de New York et pour le parquet fédéral qui siège aussi au palais de justice de Manhattan. Il supervise d'ailleurs une unité chargée de travailler sur les bavures policières, précise le site du bureau du procureur de Manhattan. Il est également très impliqué dans la lutte contre les crimes par armes à feu.

Marqué par le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc, Alvin Bragg promet « l'équité et la sécurité » à New York et s'engage à ne plus poursuivre des infractions jugées mineures comme les refus d'obtempérer ou de payer les transports en commun ou encore les résistances aux interpellations. Car selon ce juriste sorti de Harvard qui a vécu des violences policières envers les Noirs dans sa propre chair, la prison ne doit être que le dernier recours.

Sur le dossier Trump-Stormy Daniels, Alvin Bragg avait été accusé en 2022 par le New York Times de vouloir temporiser avant d'inculper l'ancien président. Deux procureurs adjoints avaient ainsi démissionné en février 2022 en dénonçant les « doutes » qu'il aurait exprimés à l'époque sur l'enquête visant Donald Trump.

(Avec AFP)

