Canada: six personnes retrouvées mortes près de la frontière avec les États-Unis

Six personnes, dont un enfant, issues de deux familles, l'une canado-roumaine et l'autre indienne, ont été retrouvées mortes dans un marais près de la frontière après avoir tenté d'entrer illégalement aux États-Unis, a annoncé la police canadienne ce vendredi 31 mars.

« Les six personnes semblent être de deux familles, l'une d'origine roumaine et l'autre de nationalité indienne », a indiqué Lee-Ann O'Brien, chef adjoint de la police locale, lors d'une conférence de presse. Parmi elles, un enfant de moins de 3 ans. Une autopsie et des analyses toxicologiques sont en cours pour déterminer la cause du décès.

Leurs corps avaient été retrouvés jeudi dans une zone marécageuse de la réserve amérindienne d’Akwesasne, dont le territoire touche le Québec, l’Ontario et les États-Unis. Ils se trouvaient près d'un bateau renversé appartenant à un homme de cette communauté, toujours porté disparu.

« Nous pensons qu'elles tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis depuis le Canada », a affirmé Lee-Ann O'Brien. Un deuxième enfant de la famille roumaine, dont le passeport a été trouvé sur l'un des corps, n'a pas encore été retrouvé, et la police continue ses recherches, a-t-elle indiqué.

Cet incident survient huit jours seulement après la fermeture du Chemin Roxham, par lequel des centaines de migrants passaient quotidiennement entre les États-Unis et le Québec. Un chemin qui se trouve à une centaine de kilomètres de la réserve d’Akwesasne, précise notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas.

En mars, un passeur a été condamné à cinq ans de prison pour avoir fait traverser des Indiens dans un bateau au même endroit. Les passagers ne portaient pas de gilets de sauvetage et ne savaient pas nager.

(Et avec AFP)

