L'Assemblée du Québec s'engage à renforcer sa coopération humanitaire envers Haïti

La motion adoptée, jeudi 30 mars, par les députés québecois dénonce les violations des droits de la personne dans ce pays en proie à la crise et à la terreur des bandes armées. Plusieurs personnes de la diaspora haïtienne, qui regroupe environ 150 000 Québécois, ont assisté à cet événement en espérant que cela incite leur pays d’adoption à en faire davantage pour Haïti.

Avec notre correspondant à Québec, Pascale Guéricolas

À l’unanimité, les députés du Québec ont adopté jeudi 31 mars un texte soulignant leur solidarité avec le peuple haïtien. Le texte présenté par le Parti libéral du Québec, et appuyé par les autres formations politiques, espère renforcer davantage la coopération humanitaire avec Haïti au moment où ce pays en a particulièrement besoin. La députée Michelle Setlakwe veut que le Québec mette tout en œuvre pour soulager la situation des enfants et celles des femmes victimes de violences sexuelles : « Comment peut-on aider directement la population qui souffre énormément ? Le Québec peut aider, peut soutenir des initiatives en termes de coopération. »

La semaine dernière, le Canada a annoncé une aide de 70 millions d’euros pour former et équiper la police nationale haïtienne. Même si les États-Unis le lui ont demandé à plusieurs reprises, le Premier ministre Justin Trudeau refuse que son pays prenne la tête d’une coalition militaire internationale.

Frantz Delice, qui vit au Québec depuis plus de 30 ans, espère que le Canada va mettre davantage de moyens à disposition de son pays d’origine. « On souhaite une intervention humanitaire. On est clair. Nous avons besoin d’assistance, d’assistance militaire, affirme-t-il. Nous, de la diaspora, on veut faire partie des solutions, on ne peut pas toujours d’envoyer des étrangers dans notre pays. »

Le texte adopté par le Québec incitera peut-être les députés canadiens à afficher aussi leur soutien au peuple haïtien.

