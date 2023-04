À Mar-a-Lago, avec les partisans de Donald Trump: «Ils veulent l’empêcher de se présenter»

L'agenda judiciaire chargé de Donald Trump

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Être inculpé pour avoir voulu maquiller le versement de 130 000 dollars à une actrice porno afin de la faire taire sur une relation extraconjugale supposée n’est pas forcément une bonne nouvelle. Mais c’est peut-être encore le moindre des problèmes qui attendent Donald Trump.

Si l’on s’en tient aux affaires de sexe et d’argent, son agenda est déjà bien rempli. À la fin avril, il est prévu un procès en diffamation avec une ancienne chroniqueuse qui l’accuse de l’avoir violée. Donald Trump nie, et pour sa défense, il explique qu’elle n’est pas son type de femme.

Il y a aussi les poursuites au civil lancées par la procureure générale de New York qui l’accuse d’avoir falsifié les comptes de l’organisation Trump. Elle réclame 250 millions de dollars.

Et puis il y a les affaires liées à la présidence Trump. Actuellement, en Géorgie, un grand jury enquête sur son rôle dans la tentative de changer le résultat de la présidentielle 2020 dans l’État. C’est le fameux coup de téléphone au secrétaire d’État lui demandant de trouver près de 12 000 voix.

Enfin, et ce sont les dossiers les plus lourds, il y a l’enquête du procureur spécial Jack Smith sur la gestion de documents classifiés retrouvés à Mar-a-Lago et sur son rôle supposé dans l’insurrection du 6 janvier 2021 pour empêcher de certifier l’élection de Joe Biden.