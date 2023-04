Bolivie: une délégation d'experts rend un rapport nuancé sur les droits de l'homme

Une délégation de la commission interaméricaine des droits de l’homme a rendu public vendredi 31 mars son rapport préliminaire sur la situation des droits humains en Bolivie.

Avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

Après avoir passé cinq jours dans le pays et avoir rencontré des membres du gouvernement tout comme des représentants de la société civile, le groupe d’experts a rendu un rapport nuancé, qui remarque des améliorations depuis la dernière visite il y a 17 ans mais qui toutefois pointe du doigt certains dysfonctionnements graves.

Les experts de l’Organisation des États américains étaient venus observer la situation bolivienne en matière de droits des femmes, des peuples indigènes, des personnes détenues, mais également en matière de liberté d’expression, ou d’accès à la justice. La tâche était donc ardue.

Un sujet sur lequel était particulièrement attendu cette délégation, c’est la détention de l’ex-présidente Jeanine Añez et de l’actuel gouverneur de Santa Cruz, Fernando Camacho, tous deux en détention préventive, donc qui n’ont pas été encore jugés. L’institution a préféré ne pas se prononcer.

« Nous avons remarqué une pratique récurrente de la détention préventive et oui cela nous préoccupe. Mais ce n’est pas ici que nous déterminerons s’il existe des prisonniers politiques. C’est un sujet qui demande une information plus approfondie et une évaluation en séance plénière par la commission », selon le commissaire Joel Hernandez Garcia.

Le rapport préliminaire a particulièrement mis l’accent sur les dysfonctionnements graves de la justice bolivienne, difficile d’accès pour la population et qui manque d’indépendance. Les mots ont été clairs, la justice en Bolivie est subordonnée au pouvoir en place. Il faudra désormais attendre pour voir si les recommandations de la délégation sont bel et bien prises en compte.

